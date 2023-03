CHP’li Gürer’den hükümete çağrı: Hayvancılığı destek sözünüzü yerine getirin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde küçükbaş hayvancılık yapan üreticileri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Dededen, babadan bu yana hayvancılık yaptığını söyleyen 65 yaşındaki Yusuf Karakuş, son yıllarda başta yem fiyatlarındaki artış olmak üzere diğer girdi maliyetlerindeki artışın hayvancılığı zora soktuğunu söyledi.

YEM FİYATI 400 LİRAYA DAYANDI

Hayvan yeminin 50 kg torbasının 380 lira ila 400 lira arasında satıldığını belirten Yusuf Karakuş, bu nedenle sanayi yemi almakta zorlandıklarını ,sürekli yeme zam geldiğini, hayvanlara verdikleri arpa ve çavdar fiyatlar artığını , çoğu zaman da arpa ve çavdar alacak para bile bulamadıklarını belirtti.

1350 LİRAYA KUZU SATIYORUZ

Hayvanlara yem alabilmek için kuzuları sattığını ifade eden Karakuş, “kuzu etinin bölümlerinin kilosunun 300 liraya satıldığı bir dönemde 1350 liraya kuzu satıp yem aldık. Bir koyun kilosuna göre günde en az 3 ile 5 kilogram arası yem tükettiği düşünülürse hayvancılık yapanların şartlarının ne kadar ağır olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

2022 YILINA AİT DESTEKLEME ÖDEMELERİNİ ALAMADIK

2022 yılına ait küçükbaş hayvancılık desteklerini bile alamadıklarını anlatan Yusuf Karakuş, “Destek Liste belli oldu, kaç para alacağımız belirlendi ama 2023 yılının 3’üncü ayı da bitiyor olmasına rağmen biz halen geçen yılın destekleme ödemelerini alamadık. Cumhurbaşkanı küçükbaş hayvan başına 100 lira destek verileceğini söylüyor; biz bırakın 100 lirayı 50 lira olan ödemeleri bile halen alamadık” diye konuştu.

BAĞ-KUR PİRİMİNİ BİLE YATIRAMIYORUZ

Obruk köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Cuma Karani ise hayvancılığın her yıl biraz daha zora girdiğini, bu işi yapanların tarım Bağ-Kur’unu bile yatıramaz duruma geldiği için çoğu üreticinin bir gün bile prim yatıramadığından 60-65 yaşına gelmelerine rağmen emeklilik hakkını elde edemediklerini kaydetti.

KÖYLERDE HAYVANCILIK YAPANLAR AZALIYOR

giderleri ve bakım masrafları artan ve Yem alacak para bulamadıklarını anlatan besiciler köyde mera olmasına rağmen bu yıl kuraklık nedeniyle meralarda ot yetişmediğini söylediler. Cuma Karani, “Ahır ve ilaç giderlerimiz sürekli artıyor. Aşımızı kendimiz hayvana yapıyoruz. Dışardan veteriner dahi getiremiyoruz .desteklerin listesi geldi. Üç aydır hesaba para yatırılmadı. Gelir düşüyor. Gider artıyor. Hayvana bakmak zor iş. Şehirde iş bulan satıp gidiyor. Köylerde hayvancılık yapanların sayısı azalıyor” diyerek hayvan yetiştiricilerinin ve besicilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Yetiştiricilerin sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık yapanların ülkemizde ciddi sorunlar yaşadığına işaret etti.

HAYVANCILIK YAPANLAR BU ARTIŞTAN PARA KAZANAMIYOR

Üreticilerin 2022 yılına ait destekleme ödemelerini dahi alamadıklarını yerinde besiciden dinlediklerini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Destekleme ödemelerini 3 aydır alamayan hayvan yetiştiricileri, yem fiyatlarındaki artış ve diğer girdi maliyetleri nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor. Türkiye’de et fiyatları arttı diyorlar. Ama bu artıştan ne besiciler ne yetiştiriciler para kazanamıyor” şeklinde konuştu

ET VE SÜT SORUNU ARTAR

Bu durumda hayvancılığı bırakanların sayısının da arttığına vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “kırsalda çok sayıda boşalan ahıra tanık oluyoruz. Sürdürende mutlu değil. Düzelir umudu ile çabalıyorlar. Böyle giderse küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta sorunlar devam ederse ülkenin et ve süt sorunu artar” uyarısında bulundu.

DESTEK SÖZÜNÜZÜ YERİNE GETİRİN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maliyet artışları nedeniyle hayvancılık yapanların mağduriyetinin arttığını, köylerde hayvanlarını satanların, büyükşehirlere göç etmek zorunda kaldığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kırsal boşalıyor, kırsalda hayvancılık yapanların yaş ortalamaları da yüksek. Gençler hayvancılığa meraklı değil. Gelir gider dengesi hayvancılığı cazip olmaktan çıkardı. O nedenle, siyasi iktidarın, ‘hayvancılığı destekliyoruz’ sözünü, gerçek manada yerine getirmesi gerekiyor. Hayvancılıkta sorunu görmeyen, çözüm üretmeyen bir zihniyet iktidarda. besici dertli, kasap dertli, tüketici dertli. Vatandaş ete hasret. AKP zihniyeti asrın et politikasını yarattı. Her alanda olduğu gibi üretmeden, aracılık ile mutlu bir azınlık hem kazanıyor. Hem de et tüketiyor. Fakir fukara eti sofrasında göremiyor da işçi, emekli, memurda geliri ile et alamaz duruma geldi. Aynı sürede besici, kasap, tüketici sorunlu duruma getirmeyi başaran iktidar sorunun çözümünün başlangıç noktasının besici sorunları olduğunu artık fark etmelidir. Ahır gideri ile bakım ve yem giderinin artmasının sorunun ilk başlangıcı olduğunu görmelidir .İthal yem, ithal hayvan, ithal et çözüm değildir. Meralar tüketilmekten vazgeçilip ıslah edilmesi ile doğru ve planlı bir hayvancılık politikası sorunların aşılmasını sağlar" dedi.