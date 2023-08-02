CHP sosyal medya sorumlusunu kovdu ne iş yaptığını sonradan öğrendi

Editör: Özge Ceren Çimen

Değişim tartışmaları ile gündemde olan Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada öne sürülenlere göre, CHP sosyal medya sorumlusunu kovduktan sonra ne iş yaptığını öğrendi.

“Aliilefilan” adlı kullanıcı hesabından yapılan paylaşımda Ali Sinan Acıoğlu’nun işin sonlandığına dair bir dilekçe bulunuyor ve altında da CHP Genel Merkez İdare Müdürü Özgür Karakoç’un imzası var.

Bu dilekçeyi paylaşan Ali Sinan Acıoğlu olduğu düşünülen hesap şu notu düştü:

Bana bunu imzala diye dikte ettiler. Sözümona Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu zorlamasıyla olmuş bu kovulma işlemi. “Kovdunuz madem şifreler ne olacak?” diye sordum, “Ne şifresi?” dediler, “Ssosyal medyanızı yönetiyorum 3 senedir” dedim, farkında bile değillermiş.

Bu alıntıyı paylaşan Engin Balım ise şu ifadeleri kullandı:

CHP’de eskiden bu işler gönüllülük ile yapılırdı; gençlik kolları zamanında kimse para almazdı, amatör ruh ile harika işler çıkardı! Şimdi tweet atıyor diye maaş alan bir sürü insan var, işin komiği de kime ne ödeniyor, şifreler kimde, onu bile bilmiyorlarmış! trol ordularına ödenenleri saymıyoruz bile.