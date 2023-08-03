Kılıçdaroğlu, “Yüzde 80 değişim istiyor, halkı duymuyor musunuz” sorusuna böyle yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun değişim talebi ile ilgili yöneltilen bir soruya Talep yoktu, basın yazınca tartışmalar başladı” şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, “Yüzde 80 değişim istiyor, halkı duymuyor musunuz” sorusuna böyle yanıt verdi

CHP’de değişimcilerin, değişim talepleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir araştırma sunduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, “Halkın yüzde 80’i, partililerin de yüzde 68’i değişim istiyor, halkı duymuyor musunuz” sorusuna, “Bu tür talepler yoktu, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı” yanıtını verdiği öğrenildi.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından CHP’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla başlayan değişim tartışmaları sürerken, şimdi de değişimcilerin bir araştırma yaptırdığı ve sonuçlarını Kılıçdaroğlu’na sunduğu iddiası gündeme geldi.

CHP kulislerinde konuşulan iddiaya göre, CHP’de, yerel seçimlerden önce değişimi savunanlar, yapılan araştırmalarda halkın yüzde 80’inin CHP’de değişim istediğini, partililer arasında da değişim talebinin yüzde 68 oranına ulaştığına dikkati çekti.

ARAŞTIRMA SONUÇLARINI KILIÇDAROĞLU’NA GÖTÜRDÜLER

Araştırma sonuçları ile tabandan gelen talepleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ileten “değişimci” CHP’lilerin bu araştırma sonuçları ile birlikte, Kılıçdaroğlu’na “Sayın Genel Başkan, halkı duymuyor musunuz” sorusunu da yönelttiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ise bu iddialara katılmadığını söylediği ve, “Seçimin ardından bu tür talepler gündeme gelmemişti, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı” yanıtını verdiği de öğrenildi.

ÖZTRAK VE KUŞOĞLU, “ATANMIŞ KİŞİLER” VURGUSU YAPTI

Öte yandan CHP’de pazartesi yapılan ve Kılıçdaroğlu’nu savunan parti yöneticileri ile değişimciler arasında tartışmaların yaşandığı iddia edilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının da perde arkası aralandı. MYK toplantısında Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu’nun, başta CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın olmak üzere tartışılan Zoom toplantısına katılanlara ve genel merkeze yönelik eleştiriler getiren yöneticilere tepki gösterdi. Öztrak ve Kuşoğlu, tepkilerini dile getirirken Özel ve Günaydın’ın Meclis’teki görevlerine Kılıçdaroğlu tarafından atandığı vurgusunu yaparak, atanmış kişilerin Genel Başkan’a yönelik bu şekilde bir tutum sergilemesinin etik dışı olduğunu vurguladı.

“BİZ SEÇİM İSTEDİK, GENEL BAŞKAN ATAMA KARARI ALDI”

Eleştiriler karşısında Özel ve Günaydın ise sert ve uzun yanıtlar verdi. İki isim de Öztrak ve Kuşoğlu’na verdikleri yanıtlarda milletvekili adaylığı sürecinde de Parti Meclisi üyeliği süreçlerinde de Genel Başkan kontenjanından seçilmiş kişilerin “seçilmiş”, “atanmış” tartışmasına girmesini doğru bulmadıklarını vurguladı.

Özel de Günaydın da milletvekili seçimlerinin ardından Meclis’te belirlenecek grup yönetimi için seçime girmek istediklerini, bu süreçte Grup Başkanlığı ile Grup Başkanvekili görevlerine talip olduklarını hatırlattı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun seçim yerine atamayı tercih ettiğini vurgulayan iki isim, “Genel Başkan, grup seçimini ‘atama’ şeklinde yapma kararı aldı ve başka aday çıksın istemedi. Biz seçime girmek istedik. Bu seçim olmadığı anlamına gelmez, bize atanmış eleştirisi getirecek son kişiler sizlersiniz. Keşke bir kez bile olsa ön seçime girseydiniz” tepkisini gösterdi.

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