CHP Uşak'ta eski İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ı düşünüyor

Kaynak: Haber Merkezi
CHP Uşak'ta eski İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ı düşünüyor
Uşak'ta CHP İl Başkanı Sevinç Yazgan ve CHP Uşak milletvekili Ali Karaoba Yeniçağ'a özel açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Demir Uşak/YENİÇAĞ

Uşak ta CHP İl Başkanı Sevinç Yazgan ve CHP Uşak milletvekili Ali Karaoba Yeniçağ'a açıklamalarda bulundu. İkiliye "Uşak Belediye Başkanlığı'nı kim kazanır kamuoyu araştırması yapıyormusunuz" diye soruldu.

Karaoba "Evet Durmuş Yılmaz ve Özkan Yalım ile kamuoyu araştırması var. Ama kim bu kamuoyu araştırmasını yaptırıyor net bilgim yok. Olduğunu biliyorum sadece. Tabi ki Uşak Belediye Başkanlığı'nı kazanmak istiyoruz çok istiyoruz" diye konuştu.

İl Başkanı Yazgan ise, "Uşak Belediye Başkanlığı'nı kazanmak istiyoruz. Genel merkezimiz kamuoyu araştırması yaptırmış uşak için en doğru aday ile seçime gireceğiz" dedi.

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