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Flaş... Flaş... CHP ve İYİ Parti 10 ilde anlaştı

CHP ve İYİ Parti, 10 ilde aday listeleri için "fermuar" modelinde anlaştı. Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 13:32
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CHP ve İYİ Parti 10 ilde anlaştı

Flaş... Flaş... CHP ve İYİ Parti 10 ilde anlaştı
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CHP ve İYİ Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalara hız verdi.

AA'da yer alan habere göre bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan iki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, "fermuar" modeliyle girme kararı aldı.

"FERMUAR" MODELİYLE SEÇİME GİRİLECEK
Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak.

"Fermuar" modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

"FERMUAR" MODELİ NE DEMEK?
Cumhuriyet'te yer alan bilgiye göre, listede her iki parti adayının birbirini izlediği "fermuar" yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak. "Fermuar" modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.
 

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