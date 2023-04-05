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İYİ Parti Grup Toplantısı öncesi Sinan Ateş mesajı: Unutmayacağız, unutturmayacağız

İYİ Parti Grup Toplantısı öncesi, Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in fotoğrafı projeksiyonla kürsü arkasına yansıtıldı. Fotoğrafta "Unutmayacağız, unutturmayacağız" mesajı yer aldı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 10:54
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İYİ Parti Grup Toplantısı öncesi Sinan Ateş mesajı

İYİ Parti Grup Toplantısı öncesi Sinan Ateş mesajı: Unutmayacağız, unutturmayacağız
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İYİ Parti Grup Toplantısı öncesinde Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş hakkında dikkat çeken bir mesaj verildi.

 Ankara'da sokak ortasında öldürülen Sinan Ateş'in fotoğrafı projeksiyonla kürsü arkasına yansıtıldı.

Fotoğrafın yanına "Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadeleri yazıldı.

AKŞENER: KATİLLERDEN HESAP SORACAK CESARET İSE HİÇ YOK

Grup toplantısındaki açıklamalarında Sinan Ateş cinayetine değinen Akşener şunları söyledi:

"Verdiği hiçbir sözü, tutamayan, mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçılarını kollayan, Sinan Ateş’in katillerine göz yuman zalim bir iktidar! Sorumsuz bir iktidar!

Korkak bir iktidar! Ve artık vaktini, çoktan doldurmuş, son kullanma tarihi geçmiş bir iktidar! Düşünün ki; Emniyet teşkilatımız, cinayeti planlayan şahsı bir milletvekilinin evinde yakalıyor. Buna ilişkin, tutanak tutuyor. Nasıl oluyorsa oluyor, o tutanak, ortadan kayboluyor. Ve bugün o tutanak, dava dosyasında yok.

Hey gidi hey… Neydin, ne oldun Recep Bey? “Cesaretin sembolüyüm” diye geldin; giderayak esaretin sembolü oldun. “Milletin adamıyım” diye geldin; giderayak mafyaların, simsarların, kuklası oldun.  Görüyorum ki, artık sende; Ayşe Ateş’e verdiği sözü tutacak, basiret yok! Babasız kalan Banuçiçek'in, Bengüsu’nun, karşısına çıkacak, yüz yok! Elindeki sınırsız yetkiye rağmen katillerden hesap soracak cesaret ise hiç yok!

Hiç merak etmeyin! Recep Bey’in yapamadığını, biz yapacağız! Onun tutamadığı sözü, biz tutacağız! Ne olursa olsun; Sinan Ateş’in kanını, yerde bırakmayacağız! Katiller, cezasını çekecek! Azmettirenler, cezasını çekecek! Yataklık edenler, cezasını çekecek! Bu işin üstünü örtmeye kalkışanlar da, cezasını çekecek!"

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