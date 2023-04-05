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Kılıçdaroğlu'nun esnafın ısrarına rağmen monta basmadığı görüntüler gündem oldu

'Bilerek seccadeye bastı' yaygarasının ardından Kılıçdaroğlu'nun 2021 yılında Ankara'daki bir esnaf ziyaretinde, esnafın ısrarına rağmen monta basmadığı görüntüler gündem oldu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 10:33
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Kılıçdaroğlu 2021 yılında esnafın ısrarına rağmen monta basmamıştı

Kılıçdaroğlu'nun esnafın ısrarına rağmen monta basmadığı görüntüler gündem oldu
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Editör: Özge Ceren Çimen

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği poz günlerdir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Bu fotoğraflarda seccadeye bastığını bilmediği ve üzgün olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" demişti.

CHP'liler söz konusu fotoğraf için ortamın kalabalık olduğunu ve o sıradaki fotoğraf çektirme telaşı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi görmediği belirtti.

Bu fotoğrafların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasının ardından Erdoğan'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından seccade hediye edildi. Hediyesini göstermek için kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU MONTA BASMADI

Kılıçdaroğlu’na bilerek seccadeye bastı algısının ardından, esnaf ziyaretinde, esnafın ısrarına rağmen monta basmadığı görüntüler gündem oldu.

2021 yılında Kılıçdaroğlu, Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaparak, esnafın dertlerini dinlemişti. Artan meyve sebze fiyatlarını yerinde inceleyen Kılıçdaroğlu ile bir esnafın arasındaki konuşma dikkat çekmişti.

Bir esnaf Kılıçdaroğlu'na "Bizim kırmızı halımız yok" diyerek sırtındaki montu yere sermişti. Esnaf Kılıçdaroğlu'nun monta basmasını isterken, Kılıçdaroğlu monta basmayarak üstünden atlamıştı.

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