CHP'de kongre takvimi belli oldu

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasıyla 'değişim' seslerinin art arda yükseldiği CHP'de, kurultay süreci başlamıştı.

Parti içerisinde yaşananların ardından merakla beklenen kongrelerin takvimi belli oldu. Takvime göre, ilçe kongreleri 5 Ağustos'ta il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak.

DEĞİŞİM TALEPLERİNE FARKLI EYLEMLERLE DİKKAT ÇEKTİLER

Değişim çağrısının başı çeken isimlerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün "İktidar için Değişim" isimli bir internet sitesi açtı ve vatandaşların görüşlerini toplamaya başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “kesin ihraç” istemiyle disipline sevkinin ardından "değişim" talebine dikkatleri yürüyüş yaparak çekti.

Tanju Özcan "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlığıyla CHP Genel Merkezi’ne 3 Temmuz'da yürüyüşe başladı.

Parti içindeki önemli isimlerden de değişim tartışmalarına ilişkin farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.