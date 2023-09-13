CHP Afyonkarahisar kongresi başlamadan ortalık karıştı. Grup Başkanvekili Burcu Köksal bayıldı

Efe Hasan Öğünç – Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal kongre salonuna “nerede o diyerek” bağırarak Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı’nın yanına gitmesi ile kongre başlamadan gerildi. Tansiyonun yükselmesi ile birlikte Burcu Köksal fenalaşarak bayıldı. Köksal özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kongrede Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı’nın yanına giderek, “telefonda söylediklerini burada da söyle” diye bağırmasıyla kongre gerilimle başladı. Ortalığın karışmasının ardından kongrede hala sular durulmadı.

HIRSIZ DIŞARI SLOGANLARI ATILDI

Gerilimli kongrede Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in divan başkanı seçilmesi ile birlikte tansiyon bir kez daha yükseldi. Bazı partililer Erbilgin’in kürsüye gelmesi ile “hırsız dışarı” sloganları atmaya başladı.

KİM KİME DESTEK VERİYOR?

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi’nde 3 isim yarışıyor.

Mali Müşavir Bülent Güleniş, İş İnsanı Mehmet Dereağzı, Avukat Büşra Dişçioğlu Çetinöz

Kulislerde Bülent Güleniş’i İl Başkanı Yusuf Onur Seçme, Mehmet Dereağzı’nı Milletvekili Burcu Köksal, Büşra Dişçioğlu’nu ise mevcut Merkez İlçe Başkanı Ömer Akyıldız’ın destek verdiği konuşuluyor.