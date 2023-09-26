CHP'de kurultay tarihi belli oldu

CHP'de kurultay tarihi belli oldu. Büyük kurultay 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak.

CHP'de kurultay tarihi belli oldu

14 Mayıs seçimleri sonrası değişim rüzgarlarının sert estiği CHP’de kurultay tarihi belli oldu. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi toplantısında alınan karara göre CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

Parti Meclisi ayrıca Tüzük Kurultayı’nın da 25-26 Kasım’da yapılmasına karar verdi.

İL KONGRELERİ 15 EKİM'E KADAR SÜRECEK

CHP'de, 15 Ekim'e kadar sürecek yeni il yönetimlerinin belirlendiği il kongreleri yapılıyor. Bu kurultaylarda yeni il yönetimleriyle birlikte, büyük kurultayda oy kullanacak seçilmiş delegeler de belirlenecek.

Büyük kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleriyle birlikte delegeler yeni genel başkan ve parti yönetimi için oy kullanacak.

ANKARA VE İZMİR TAMAMLANDI, İSTANBUL 8 EKİM'DE

Toplam 1370 kurultay delegesi bulunan CHP'de, Genel Başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir, delege sayısı bakımından belirleyici olacak.

Partinin 72 delegesi bulunan Ankara ile 56 delegesi bulunan İzmir'de yeni il başkanları seçildi.

196 ile en fazla delegenin bulunduğu İstanbul'da ise İl Kongresi'nin 8 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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