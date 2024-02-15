CHP’nin seçim şarkısı yayınlandı: Adaylar arasında Lütfü Savaş yer almadı

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CHP’nin seçim şarkısı yayınlandı: Adaylar arasında Lütfü Savaş yer almadı
CHP lideri Özgür Özel, partisinin seçim şarkısını paylaştı. Şarkının klibinde görülen büyükşehir adayları arasında Lütfü Savaş'ın yer almaması ise dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin seçim şarkısı ve klibini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel, paylaşımına "İşimiz gücümüz Türkiye!" notunu düştü.

Toplam 1 dakika 21 saniyelik seçim şarkısı Barış Manço’nun “Anlıyorsun değil mi?” şarkısından uyarlandı.

Şarkıda, “Gücümüz Türkiye, işimiz belediye” sloganı da tekrarlanıyor.

Şarkının klibinde CHP’li büyükşehir belediye başkanları ve adayları yer alıyor.

Videoda, Özgür Özel ile 14 büyükşehir başkan adayı birlikte yürürken görülüyor.

Öte yandan yeniden aday gösterilişi tepkilere neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın ne tanıtımda ne de Özel ile birlikte yürüyen başkan adayları arasında yer almaması dikkat çekti.

İddiaya göre, reklam çekimlerin 5-6-7 Şubat tarihlerinde yapıldı. Savaş ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle Hatay’dan ayrılamadığı için çekimlere katılamadı.

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