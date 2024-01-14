Özgür Özel'den Ahmet Davutoğlu'na tebrik mesajı

Gelecek Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Kongrede Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, oy birliği ile alınan kararla yeniden genel başkanlığa seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Davutoğlu'nu tebrik etti.
Özel şu ifadeleri kullandı:
"Gelecek Partisi 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nu tebrik ediyorum."
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