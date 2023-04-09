CHP’de Mustafa Sarıgül Sürprizi

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan’da CHP’den vekil adayı yapıldı.

Sarıgül, oyları böleceğine dair eleştirilere rağmen 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi de şu sözlerle eleştirmişti:

"Beni İBB Başkanı adayı kim yaptı? Kılıçdaroğlu yaptı. İnsanda ahde vefa olmalı. Cumhurbaşkanı seçilse ne olacaktı? Onu da aday yaptı. İnsanın ar damarı çatlamayacak. Ar damarı çatlayan adam taş olur. İnce'nin sunacağı 3. seçenek için şu an doğru zaman değil. Muharrem Bey üzülmesin, herkesi sorumluluğunun bilincine davet ediyorum."