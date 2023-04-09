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Kılıçdaroğlu engellenen kampanya filminin dördüncüsünü paylaştı: Aile destekleri sigortası gelecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kanallarının yayınlamayı reddettiği kampanya filminin dördüncüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 21:05
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Kılıçdaroğlu engellenen kampanya filminin dördüncüsünü paylaştı

Kılıçdaroğlu engellenen kampanya filminin dördüncüsünü paylaştı: Aile destekleri sigortası gelecek
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Nisan’da Twitter hesabında bir video paylaşarak, bazı televizyon kanallarının 418 milyar dolara ilişkin hazırladıkları kampanya filmlerini yayınlamayı reddettiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, sansüre uğrayan dördüncü kampanya filmini “Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz” notuyla yayınladı.

“AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI GELECEK, HER EVİN ASGARİ GELİR GÜVENCESİ OLACAK”

Kılıçdaroğlu, filmde şunları söyledi:

“Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek.”

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