Mustafa Sarıgül'den BBC’ye: Zıkkımın kökünü yemeyesiniz. Bu zamana kadar neredeydiniz?

Mustafa Sarıgül'ün BBC belgeselinden bir videosu sosyal medyada viral oldu. Sarıgül “BBC, zıkkımın kökünü yemeyesiniz. Bu zamana kadar neredeydiniz?” dedi.

Mustafa Sarıgül'den BBC’ye: Zıkkımın kökünü yemeyesiniz. Bu zamana kadar neredeydiniz?

Editör: Ersoy Özdem

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Mustafa Sarıgül memleketi Erzincan’dan CHP milletvekili seçilerek 36 yıl sonra yeniden parlamentoya girdi.

BBC Türkçe ekibi de Mustafa Sarıgül’ün milletvekili seçildiği Erzincan’da CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için sürdürdüğü çalışmaları takip edere belgesel çekti.

Çalışmalar sırasında çekilen bir video ise sosyal medyada viral oldu.

Sarıgül'ün videoda "Bu Erzincan. Etrafı dağlık, ortası bağlık. Rüzgarı sert, delikanlısı mert. O parlamentoda ve Türkiye'de artık Erzincan'ın olduğunu herkes bilecek. BBC, zıkkımın kökünü yemeyesiniz. Bu zamana kadar neredeydiniz?" ifadelerini kullandı.

890op9ilgipl.jpg

Sarıgül’ün videosu sosyal medyada çok kez izlendi.

Mustafa Sarıgül kendi sözlerine de güldü.

İlgili Haberler
Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
CHP’de Mustafa Sarıgül Sürprizi
Mustafa Sarıgül'den Muharrem İnce'ye: İnsanın ar damarı çatlamayacak... Ar damarı çatlayan adam taş olur
Mustafa Sarıgül’ün taklidini yaptı. Kıza bir vurdu kız ekrandan uçtu
Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Sokak röportajında kendisini kuşatan AKP’lileri sözleriyle yere serdi. Herkes helal olsun abla diyerek paylaşıyor Güncel
Sokak röportajında kendisini kuşatan AKP’lileri sözleriyle yere serdi. Herkes helal olsun abla diyerek paylaşıyor
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın oğlu için cemaati 35 dakika beklettiler Güncel
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın oğlu için cemaati 35 dakika beklettiler
Cinayete teşebbüs gibi. Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı Güncel
Cinayete teşebbüs gibi. Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı
Arjantin'de en büyük banknotun değeri 4 dolar ediyor Ekonomi
Arjantin'de en büyük banknotun değeri 4 dolar ediyor
Burası ‘Uçacak’ denilen Türkiye. Artık hepimiz aç ve yoksuluz Ekonomi
Burası ‘Uçacak’ denilen Türkiye. Artık hepimiz aç ve yoksuluz
Uzmanı açıkladı. İşlenmiş gıdalar 5 tehlikeli hastalığa zemin hazırlıyor Sağlık
Uzmanı açıkladı. İşlenmiş gıdalar 5 tehlikeli hastalığa zemin hazırlıyor
Yeni Google’da reklamların nasıl olacağı belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Yeni Google’da reklamların nasıl olacağı belli oldu