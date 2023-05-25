Mustafa Sarıgül'den BBC’ye: Zıkkımın kökünü yemeyesiniz. Bu zamana kadar neredeydiniz?

Editör: Ersoy Özdem

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Mustafa Sarıgül memleketi Erzincan’dan CHP milletvekili seçilerek 36 yıl sonra yeniden parlamentoya girdi.

BBC Türkçe ekibi de Mustafa Sarıgül’ün milletvekili seçildiği Erzincan’da CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için sürdürdüğü çalışmaları takip edere belgesel çekti.

Çalışmalar sırasında çekilen bir video ise sosyal medyada viral oldu.

Sarıgül'ün videoda "Bu Erzincan. Etrafı dağlık, ortası bağlık. Rüzgarı sert, delikanlısı mert. O parlamentoda ve Türkiye'de artık Erzincan'ın olduğunu herkes bilecek. BBC, zıkkımın kökünü yemeyesiniz. Bu zamana kadar neredeydiniz?" ifadelerini kullandı.

Sarıgül’ün videosu sosyal medyada çok kez izlendi.

Mustafa Sarıgül kendi sözlerine de güldü.