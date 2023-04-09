Kılıçdaroğlu'ndan 'soğanlı' mesaj. O kalırsa 100 lira olacak

Çarşı pazar fiyatlarının yüksek olmasından yakınan Kılıçdaroğlu, eline aldığı soğanı göstererek, "Ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, döviz düşecek, alım gücünüz artacak. O kalırsa, kuru soğan 100 lira olacak" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yükledi.

"Vatandaşın asıl gündemi bu" diyerek eline aldığı soğanı gösteren Kılıçaroğlu, Erdoğan'ın 'kalması' durumunda, kuru soğanın kilosunun 100 lira olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana..." dedi.

CHP lideri, sosyal medya hesabından yüklediği videolarla seçmene seslenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı videosunun ana temasını bu kez, son dönemde adet fiyatı 7 liraya kadar çıkan soğan oluşturdu.

Kılıçdaroğlu, "Soğan" başlığıyla yüklediği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, geçen seçimde ustalık devri diye sattıkları şey ülkemizi her anlamda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan, dolan propagandasına başladılar.

Gerçekleri örtbas etmek için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, marteniçkayı urgana benzetmeleri gibi türlü türlü tuhaf yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Aslında aklınızla ediyorlar. Kendi vatandaşlarına emin olun saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başkaca hiçbir şeyleri kalmadı.

'UTANMIYORLAR'

Bakınız asıl gündemimiz bu. Sevgili yurttaşlarım, vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit.

Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana...

'DİNİMİZİN ARKASINA SAKLANIP'

Bu arada, ne söyleyeyim; her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alaveraya-dalaveraya bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi, ister dindar, ister inançsız, ister Türk, ister Kürt, ister Sünni, ister Alevi olsun, insan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Benim tek kriterim budur.