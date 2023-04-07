Mustafa Sarıgül'den Muharrem İnce'ye: İnsanın ar damarı çatlamayacak... Ar damarı çatlayan adam taş olur

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı FOX TV canlı yayınında Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. İnce’yi vefasızlıkla suçlayan Sarıgül, "Ar damarınız çatlarsa insanlar saygı ve sevgiyle bakmaz. Vefasız insanlardan, ihanetçi insanlardan hiçbir şey olmaz" dedi.

2018 seçimlerinde İnce'yi aday gösteren ismin Kılıçdaroğlu olduğunu hatırlatan Sarıgül, "Beni İBB Başkan adayı kim yaptı? Kılıçdaroğlu yaptı. İnsanda ahde vefa olmalı. Cumhurbaşkanı seçilse ne olacaktı? Onu da aday yaptı. İnsanın ar damarı çatlamayacak. Ar damarı çatlayan adam taş olur. İnce'nin sunacağı 3. seçenek için şu an doğru zaman değil. Muharrem Bey üzülmesin, herkesi sorumluluğunun bilincine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi ile ilgili "Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bakanlık ya da vekillik talebiniz oldu mu?" sorusuna cevap veren Sarıgül, "Şu an kimse kendi istikbalini düşünmemeli. Şu kutuplaşma ortamında herkes Kemal Bey’e destek olmalı" dedi.

Sarıgül, yayında şu ifadeleri kullandı:

"İktidar yoruldu, enerjisi bitti. Tam değişim zamanında oyun bozmak doğru değil. Ayrışma zamanı değil. Bir insanın geçmişine bakmak lazım. Geçmişteki konuşmalarda 'Ben kesinlikle aday olmam, böyle bir şey yapmam'a bakmak lazım. Şimdiki duruma bakmak lazım. İnsanlarda biraz ahde vefa olması lazım. Cumhurbaşkanı seçilseydi ne olacaktı? Ben belediye başkanı adayı oldum. Kim yaptı Kılıçdaroğlu. İnsanlarda birazcık vefa, insanlarda biraz ar damarı olacak. Ar damarınız çatlamayacak. Ar damarınız çatlarsa insanlar saygı ve sevgiyle bakmaz. Vefasız insanlardan, ihanetçi insanlardan hiçbir şey olmaz. Davasına ihanet edenler de tarih önünde hesap verir."