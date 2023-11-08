CHP’de Özgür Özel dönemi resmen başladı

CHP’de mazbatasını alan Özgür Özel için devir teslim töreni bugün saat 17.00’da yapılacak.
Devir teslim saati öncesinde CHP binasına Özgür Özel imzalı, “Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ülkemiz ve partimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” yazılı dev pankart asıldı.
CHP Genel Merkezi’ne gelen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çalışanlarla vedalaştı. Özgür Özel mazbatasını aldı.
KILIÇDAROĞLU PERSONELE VEDA ETTİ
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devir teslim töreni öncesi parti personeline “Bugüne kadar önemli çalışmalar yürüttük, bundan sonra da CHP için çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum” sözleriyle veda etti.