CHP’de Özgür Özel dönemi resmen başladı

CHP’nin 38. Kurultayı’nda 8. Genel Başkan olarak seçilen Özgür Özel mazbatasını aldı. CHP’de Özgür Özel dönemi resmen başladı.

CHP’de Özgür Özel dönemi resmen başladı

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CHP’de mazbatasını alan Özgür Özel için devir teslim töreni bugün saat 17.00’da yapılacak.

Devir teslim saati öncesinde CHP binasına Özgür Özel imzalı, “Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ülkemiz ve partimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” yazılı dev pankart asıldı.

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CHP Genel Merkezi’ne gelen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çalışanlarla vedalaştı. Özgür Özel mazbatasını aldı.

KILIÇDAROĞLU PERSONELE VEDA ETTİ

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devir teslim töreni öncesi parti personeline “Bugüne kadar önemli çalışmalar yürüttük, bundan sonra da CHP için çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum” sözleriyle veda etti.

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