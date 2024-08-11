CHP’de tüzük kurultayı

Genel Başkanlığını Sami Doğan’ın yaptığı Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) parti içi demokrasinin geliştirilmesi konusunda CHP’ye tüzük değişikliği konusunda önerilerini açıkladı.

12 Eylül darbecilerinin dayattığı antidemokratik ‘Siyasi Partiler Yasası’nı aşmak için SDD’nin ortaya koyduğu öneriler özetle şöyle:

“Genel İlkeler

-Aktif-Pasif Üye uygulamasına geçilerek sağlıklı bir üye yapılanması sağlanmalı,

-Parti Seçim Kurulları kurularak mahalle delege seçimleri parti içinde de olsa hukuk tabanlı güvence altına alınmalı,

-Mahalle, İlçe, İl ve Kurultay delegeleri, aktif üyeler arasından, aktif üyelerce seçilmeli. İl Delegeleri İlçe Delegeleri arasından, Kurultay Delegeleri İl Delegeleri arasından seçilmeli.

-İlçe ve İl Yönetim Kurullarına kadın veya erkek eşlerin de katılımına izin verilmeli, oy kullanma hakkı olmaksızın söz hakları olmalı, bu sayede özellikle kadınlara deneyim fırsatı verilerek siyasete katılmaları ve ilerleyişleri kolaylaştırılmalı,

-Yerel ve genel seçimlerde her türlü adaylıklar, yukarıdaki maddelerde tanımlanan sağlıklı üye ve seçimi demokratikleştirilmiş delegeye dayalı ön seçim mekanizması hayata geçirilerek belirlenmeli

-Parti Meclisi seçiminde ‘Çarşaf Liste’ esas olmalı, ‘Blok Liste’ ile seçim zorlaştırılmalı,

-Parti Meclisi üyeleri, Genel Başkan’a aktif-pasif üye ayrımı aranmaksızın %15 oranında tanınacak bir kontenjan dışında Kurultay Delegeleri arasından seçilmeli.

-Merkez Yürütme Kurulu, (15+5) 20 kişiyi geçmemek kaydıyla, Parti Meclisi içinden seçimle ve MYK üye sayısını salt çoğunluğuyla belirlenmeli, Genel Başkan’a 5 kontenjan ayrılmalı,

-Genel Sekreter, Parti Meclisi içinden aday olacaklar arasından üçte iki çoğunlukla seçilmeli ve güçlendirilmeli,

-Milletvekillerine dönem sınırlaması getirilmeli.

Değerli okurlarım,

23 yıllık AKP’nin üye sayısı: 11 milyon 41 bin 464 kişi.

100 yıllık CHP’nin üye sayısı: 1 milyon 428 bin 800 kişi.

31 Mart Yerel seçiminde CHP; 14 Büyükşehir, 21 il ve 337 ilçe olmak üzere toplam 372 belediye kazandı.

CHP’nin yıllardır çözemediği en önemli sorun delege ağalıklarıdır.

Sadece 1,4 milyon üyesi olan CHP’nin üye sayısını 2028 seçiminden önce en az 5 milyona çıkartması gerekir.

Bunu için de CHP teşkilatlarının belediye başkanları ile birlikte üye yazım kampanyaları başlatmaları gerekir.

Ve özellikle cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi çıkartılamayan yaklaşık 20 bin seçim bölgesinde, CHP’nin çok acil şekilde yapılanması sağlanmalıdır.