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CHP'den flaş Muharrem İnce açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması sonrası CHP’den açıklama geldi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine çekilmesini beklediklerini söyledi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:02
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CHP'den flaş Muharrem İnce açıklaması

CHP'den flaş Muharrem İnce açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Erol, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin önemli mesajlar verdi.

İnce için "Partinin mutfağından yetişmiş, her türlü görev almış birisi" ifadelerini kullanan Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir" diye konuştu.

CHP’li Erol’un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Muharrem Bey partinin mutfağından yetişmiş, her türlü görev almış birisi. Gençlik kolu başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği, grup başkanvekilliği, en son cumhurbaşkanı adaylığı...

Her siyasetçinin kendine göre bir siyaset tarzı olabilir ama Muharrem Bey'in 70 yıllık CHP tarihinde bugüne kadar en yakın iktidar olma sürecinde bu harekete bir olumsuzlukla karşılık vereceğine ihtimal vermiyorum. En büyük güvencemiz genel başkanımızın devlet adamlığı kimliği. Muharrem İnce'nin de sağduyusuna güveniyoruz.

Bu konuyla ilgili de mutlaka bir gelişme olacaktır. Arkadaşlarımız bir görüşme yapacaklardır. Muharrem Bey'in de bu sürece dahil olacağı kanaatindeyim. Muharrem Bey'in bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum.

AK Parti'nin kimlerle ittifak yapacağına dair son gelişmeleri takip ediyoruz. Hiç kimsenin bir araya gelme ihtimali vermediği partiler bir araya geliyor. Biz kendi içimizde yetişen değerimizle neden bir araya gelmeyelim?

Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir."

İNCE NE DEMİŞTİ?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifaklar arasında yer alıp almayacaklarına yönelik soruya cevap veren İnce şöyle konuşmuştu:

"Hiç telaşa gerek yok. Daha 60 gün süre var. Niye baştan beni bir yere yamamaya çalışıyorlar? Yapalım kampanyamızı, bir çıkalım. Belki ipi ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım. Duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız, merak etmeyin ama telaş da yapmaya, baskı kurmaya gerek yok."

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