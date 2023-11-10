CHP’den ihraç edildikten sonra Tanju Özcan'ın yeni adresi belli oldu ‘Gerçek bir Türk milliyetçisiyim’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den ihraç edilmesinin ardından partisiz kaldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
CHP’den ihraç edildikten sonra Tanju Özcan'ın yeni adresi belli oldu ‘Gerçek bir Türk milliyetçisiyim’

Özcan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türk Ocakları’na üye olduğunu duyurdu. Özcan, “gerçek bir Türk milliyetçisi ve samimi bir Cumhuriyet çocuğu” olduğunu söyledi.

CHP’den ihraç edilme süreci

Özcan, 22 Haziran 2021’de CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından partiden kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Özcan, bu karara tepki göstererek, 3 Temmuz 2021’de Bolu’dan Ankara’ya “Değişim ve Adalet Yürüyüşü” başlattı. Özcan, 10 gün süren yürüyüşün ardından 13 Temmuz 2021’de CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu’na protesto gösterisinde bulundu. Özcan, konuşma yaptığı otobüsten koltuk fırlattı. Bu eylemin ardından Özcan, 26 Temmuz 2021’de CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi.

CHP’ye dönme girişimi ve Türk Ocakları’na üyelik

Özcan, partisiz olarak Bolu Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken, CHP’de yapılan 38. Olağan Kurultay’da Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi sonrası harekete geçti. Özcan, Özel ile görüştüğünü açıklayarak, partiye dönmek istediğini iletti. Ancak Özel’in Özcan’ın partiye dönüşüne sıcak bakmadığı iddia edildi. Özcan, 10 Kasım 2023’te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türk Ocakları’na üye olduğunu duyurdu. Özcan, şunları yazdı:

“Bugün gerçek bir Türk Milliyetçisi ve samimi bir Cumhuriyet çocuğu olarak, Türk Ocakları’na üye olduğumu kamuoyuna saygı ile duyuruyorum.”

Özcan, Türk Ocakları’na üye olduğunu gösteren bir belgeyi de paylaştı.

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