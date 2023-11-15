Tanju Özcan’dan CHP’ye dönüş sinyali. Muharrem İnce’ye çağrı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan CHP'de yaşanan genel başkanlık değişimi sonrası partiye geri dönebileceğinin sinyallerini verdi. Özcan, Muharrem İnce'ye de çağrıda bulundu.

KAYNAK: İHA
Tanju Özcan’dan CHP’ye dönüş sinyali. Muharrem İnce’ye çağrı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 12 Kasım Deprem Anıtı Müzesi binasının tanıtımı için gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Tanju Özcan, 7 milyon 261 bin liraya mal olan deprem anıtı müzesinin iç dizaynı ve tasarımı hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. 24 Kasım Cuma günü açılması beklenen anıtın tanıtımının ardından Başkan Özcan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

aw077181-01.jpg"YÜZDE 99 İTİBARİYLE CHP'YE GERİ DÖNECEĞİM"

Partiye geri dönüşünde herhangi bir engel olmadığını dile getiren Başkan Tanju Özcan, "Sayın Genel Başkanımızla görüştük. Biliyorsunuz, Sayın Kılıçdaroğlu görevde kaldığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi’ne davet edilsem de dönmeyeceğimi söylemiştim. Çünkü derin fikir ayrılıklarımız vardı. Yeni Genel Başkanımızla birlikte bir değişim oldu Cumhuriyet Halk Partisi’nde. O yüzden ben de talep edilmesi halinde veya ‘Buyur gel’ denilmesi halinde döneceğimi ifade etmiştim. Dün itibariyle il başkanımıza dönüş ilgili dilekçemi verdim. O da genel merkeze götürdü. Yani şu anda ben tüzüğün aradığı şekilde talep ettim geri dönmeyi. Zannediyorum parti meclisine sevk edilecek önümüzdeki hafta. Orada da bir oylama yapılacak. Dönüşümüz için karar verirse parti meclisimiz. Sadece genel başkanımızın isteğiyle olmuyor. Geri dönüşümün önünde bir engel görünmüyor. Yani artık yüzde 99 itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ne geri döneceğim diyebilirim" diye konuştu.

ozcanince1.jpg"MUHARREM İNCE’NİN DÖNMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Muharrem İnce’nin de CHP’ye dönmesi gerektiğini ifade eden Özcan, "Sayın İnce ile dün telefonla görüştük. Çünkü onun partisinin İl Başkanı Bolu’ya gelmişti. O geldiğinde telefonla Muharrem İnce’yi aradık. ‘Yeni süreç senin için de hayırlı olsun’ dedi ama hani dönüp dönmeyeceği konusunda net bir şey konuşmadık. Muharrem İnce’nin dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Özgür başkanımızın, sayın Genel Başkanımızın güzel bir tabiri oldu o, ‘baba evine’ dönmek. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl benim baba evimse, nasıl Özgür Özel’in baba eviyse en az bizim kadar Muharrem İnce’nin de baba evi. Artık ayrı gayrı olmaması lazım. Ayrı parti kurarak Türkiye’de sonuç almanın da çok kolay olmadığını, Sayın Muharrem İnce gibi tecrübeli bir siyasetçi de görmüştür. Muharrem İnce de dönerse partiye sevinirim" diye konuştu.

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