CHP'den iktidara 10 maddelik 'Suriye' çağrısı

Kayseri’de 6 yaşındaki bir kız çocuğuna Suriyeli bir şahsın cinsel istismarda bulunması sonucu Türkiye ayağa kalktı. Kayseri, Gaziantep, Hatay, Bursa’da protesto görüntüleri geldi.

Daha sonra ise Suriyeliler Türklere zarar vermeye başladı, Türk bayraklarını yaktılar.

Yaşanan olaylar sonrası CHP'nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel iktidarın Suriye politikasıyla ilgili 10 maddelik tespit ve önerilerini paylaştı.

Yapılan açıklamada “Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez” mesajı verildi.

10 MADDELİK ÇAĞRI

Uzgel'in "CHP'nin Suriye ve Türkiye'de yaşanan son olaylarla ilgili 10 maddelik açıklaması" başlığıyla yayınladığı 10 madde:

1- Türkiye’nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir

2- Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur

3- Hükümet, neden olduğu Suriye krizini çözemediği gibi, Türkiye’yi bu krizin tutsağı haline getirmiştir

4- Erdoğan izlediği politikayla Suriye’nin yıkımına neden olurken ve Türkiye’yi dünyanın sığınmacı deposu haline getirirken, bir de bu insanların hayatı üzerinden Avrupa ile pazarlık yapmaktan çekinmemiştir

5- Türkiye’de giderek sayısı artan sığınmacıların yarattığı, toplumsal, siyasal, ekonomik ve demografik sorunları görmezden gelmiş, bu sorunlardan bir tanesini bile çözmek için hiçbir girişimde bulunmamıştır

6- Türkiye, Atatürk döneminin temel taşı olan komşuların içişlerine karışmama ilkesine sözde değil uygulamada da bağlı kalmalıdır

7- Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli, mevcut statükonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir. Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez

8- Erdoğan hükümeti, sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil, sorununun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası yayınlamalıdır

9- Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir

10- Vatandaşlarımızı itidalli olmaya ve böyle ortamlarda görülebilecek provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz.

NELER OLDU?

Kayseri Melikgazi’de 6 yaşındaki kız çocuğuna Suriyeli bir şahıs cinsel istismarda bulundu. Haberi alan mahalle sakinleri öfkeyle sokaklara döküldü. Suriyeli ailelere ait evler ve işyerleri ateşe verildi ve taşlandı. Olaylar sırasında 10 polis memuru yaralandı.

Kayseri'deki hareketlilik Türkiye'nin başka şehirlerine de sıçradı.

Olayların yayılmasıyla birlikte Suriyeliler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), "Allahu Ekber" sloganları atarak bölgedeki Türklere saldırmaya başladı. Suriyeliler Türkiye'den gelen yardım TIR'larını ateşe verdi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı aracına silahlı saldırı düzenledi. Türk bayraklarının da yakıldığı görüldü. Suriyeli şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.