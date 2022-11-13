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CHP’den imalı 'Soylu’ paylaşımı: Konu çetelerle mücadele olunca...

CHP Gençlik Kolları, deprem tatbikatında "çök kapan tutun" hareketi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "Konu çetelerle mücadele olunca Fotoroman Süleyman'ın sıfat-ül eşgal" ifadelerine yer verdi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 00:36
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CHP’den imalı 'Soylu’ paylaşımı: Konu çetelerle mücadele olunca...

CHP’den imalı 'Soylu’ paylaşımı: Konu çetelerle mücadele olunca...
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Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıldönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.

Ülke genelinde uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.

Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayımlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

DEPREM TATBİKATI BİLDİRİMİNİN GEÇ GELMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye genelinde aynı saatte yapılan deprem tatbikatında AFAD'dan yollanan 'Hayati Uyarı Bildirimi'nin birçok vatandaşlar geç gittiği tespit edildi. Vatandaşlar, duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN İMALI SOYLU PAYLAŞIMI

Tatbikata birçok kişi tepki gösterirken CHP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili imalı bir paylaşım geldi.

CHP Gençlik Kolları tarafından sosyal meydadan yapılan paylaşımda Soylu'nun "çök kapan tutun" hareketini yaptığı fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşımda, Soylu'nun suç örgütlerine karşı yeterinde mücadele etmediğine vurgu yapıldı.

"KONU ÇETELERLE MÜCADELE OLUNCA..."

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Konu çetelerle mücadele olunca Fotoroman Süleyman'ın sıfat-ül eşgal"

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