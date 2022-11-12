Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümünde 81 ilde eş zamanlı olarak AFAD koordinasyonunda saat 18.57’de “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapıldı.

Bazı telefonlara hiç uyarı mesajı gelmezken bazılarına ise 2 dakikalık gecikmeyle 18:59’da uyarı mesajı geldi. Odatv'ye konuşan Güvenlik Uzmanı Feramuz Erdin, AFAD’ın sahadan eş zamanlı ve doğru geri bildirimler alarak hataları düzeltmesi gerektiğini ifade etti. Odatv'nin haberi üzerine AFAD Başkanı'ndan alarm açıklaması geldi.

Feramuz Erdin şunları söyledi:

“Tatbikatta birçok aksaklığın olduğu görüldü. Tatbikatlarda idare hem kendini hem de tatbikata katılanları dener. Tatbikatı yapan AFAD’ın eş zamanlı ve doğru geri bildirimler almaları gerekiyor ki mevcut hataları tespit edip düzeltsinler. Bu haliyle sistemin çok da verimli çalışmadığı anlaşılıyor. Gerçek bir deprem anında 2 dakikalık bir gecikmede can kaybı artabilir. Bu tatbikatın yapılması çok değerli buluyorum.”

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve KKTC'de saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıkladı.

CNN Türk'ten Alparslan Çınar'a açıklamalarda bulunan Sezer, Tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" dedi. Öte yandan bazı vatandaşlara saat 20.37'de AFAD'dan uyarı mesajı gitti.