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  • 81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı. Herkese aynı mesajı gönderdiler

81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı. Herkese aynı mesajı gönderdiler

Ülke genelinde saat 18.57 itibariyle "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapıldı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 18:57
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81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı. Herkese aynı mesajı gönderdiler

81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı. Herkese aynı mesajı gönderdiler
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Türkiye genelinde ilk kez uygulanan"çök-kapan-tutun" tatbikatı saat 18.57 itibariyle başladı.

1999 Düzce depreminin yıl dönümünde yapılan olan bu tatbikat, herkes için büyük önem arz ediyor.

"AFAD TATBİKAT BİLGİLENDİRMESİDİR. ŞU ANDA TÜM ÜLKEDE DEPREM ANI ÇÖK-KAPAN-TUTUN TATBİKATI YAPILMAKTADIR"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, açıklamasında detayları da bir bir anlatmıştı.

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulan anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.

Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.

Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC'den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı.

Düzce ile yapılan canlı bağlantıda, İl Müftüsü Rüstem Can 12 Kasım 1999'daki depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Tatbikat öncesinde AFAD Başkanı Yunus Sezer, tatbikata ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Saat 18.57'de deprem uyarısının yapılmasıyla hem AFAD merkezindeki hem de bağlantı yapılan illerdeki katılımcılar, çök kapan tutun hareketini yaptı.

Bu arada tatbikat kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

 

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Üstüme alındım.
12.11.2022 20:05
Çök komutu çürük yapılara mıydı.  
 
M. T
12.11.2022 20:04
Kaç kişi uydu . Önce evleri güçlendirsinler .  
 
Eser
12.11.2022 20:01
Memleket enkaza dönük zaten demrem tatbikatıymış sizlerin vegibilerin eseri  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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