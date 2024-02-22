CHP'den mazbatayı alamayınca AKP'nin adayı oldu

Türkiye’nin seçim çalışmaları hız kesmeden sürüyor. AKP sık sık tartışmalı uygulamalarla gündeme gelmektedir.

Muş ilinin Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde yaşandı. Rüstemgedik’te 2019 yerel seçimlerinde oyların yüzde 41.99’unu alarak belediye başkanı seçilen CHP’nin adayı Fikret Hamarat’ın başkanlığı, sigara kaçakçılığından adli sicil kaydı bulunduğu gerekçesiyle düştü.

Mazbatanın ise seçimlerde yüzde 40.11 oy alan HDP’nin adayı Salih İlhan’a verilmesine karar verildi. HDP mazbatayı kabul etmeyip ve seçimin yenilenmesi çağrısında bulunarak bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Muş Rüstemgedik beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, ikinci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir.”

Partiden gelen bu açıklamaya karşı HDP’nin adayı Salih İlhan, ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. HDP yönetiminin kararına uymayan Salih İlhan, Merkez Yürütme Kurulu tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İlhan başkanlık sürecini “bağımsız” olarak yürüttü. 2019 yılında yüzde 41.99 oy almasına karşın mazbatası verilmeyen Fikret Hamarat ise bu seçimde AKP’nin Rüstemgedik belediye başkanı adayı olacağını duyurdu.

‘ÇALMAYACAĞIZ ÇALDIRMAYACAĞIZ’

Seçim çalışmalarına başlayan Fikret Hamarat, “Halkımızla yaptığımız istişare sonrasında AKP’den adaylık başvurusu yaptım. Rüstemgedik beldesinin çok sorunu var. Yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Çalmayacağız. Çaldırmayacağız” dedi.