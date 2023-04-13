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CHP’den her ay tam altın vaadi. Kimlerin faydalanabileceği açıklandı

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken CHP’den yoksul kesimi ilgilendiren önemli bir vaat geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam altın vereceğiz” dedi…

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 21:12
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CHP’den yoksul vatandaşlara her ay tam altın vaadi

CHP’den her ay tam altın vaadi. Kimlerin faydalanabileceği açıklandı
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14 Mayıs seçimlerine bir aylık bir süre kaldı.

Partiler iktidar olursa yapacaklarını açıklarken CHP’den yoksul kesimi ilgilendiren önemli bir vaat geldi.

CHP’DEN HER AY ALTIN VAADİ

T24’deki Seçime Doğru programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,  CHP’nin altın vaadini ilk kez açıkladı.

Aile sigortası desteğini altına endeksleyeceklerini belirten Özel, “Enflasyona karşı korumak için altın kart getiriyoruz. Tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam altın vereceğiz. Yarısında olana yarım altınla tamamlayacağız” dedi.

30 VEKİL VERDİK 45 KAZANAĞIZ

Özel, ittifaktaki diğer partilere fazla kontenjan verildiği eleştirileri ile ilgili de “30 verdik, 45 fazla milletvekili çıkaracağız. İş birliği sayesinde 45’a yakın fazla milletvekili kazanacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu. Özel, Çankaya 1’inci bölgeden aday gösterilen Sadullah Ergin’in yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği ile ilgili de, “Değişiklik, seçim hukuku gereği Sadullah Ergin’in istifasıyla mümkün . Bu hukuki karşılığı, yoksa biz meselenin o boyutuyla meşgul olmuyoruz. İş birliğini sanki CHP'nin adayıymış gibi görmek, göstermek bir türbülans yaratmak ve seçimlerde bizim tarafı zayıflatmak isteyenlerin bolca köpürttüğü bir durum” ifadesini kullandı.

 

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