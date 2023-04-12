CHP’li Gürer: Çiftçi Kredi faizleri silinecek, borçlar yeniden yapılandırılacak. Köy köy gezip sorunları dinliyor

Partisinin il ve ilçe yöneticileri ve milletvekili adayı Ozan Sakarya ile birlikte ziyaret ettikleri köylerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Gürer, başta tarım alanında olmak üzere, Millet İttifakının iktidarında hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Gürer, tarımda kullanılan mazotta ÖTV yükünün kaldırılacağını, gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

8 YERLEŞİM BİRİMİNİ VE NİĞDE MERKEZ ESNAF ZİYARETLERİ YAPTILAR

Seçim çalışmaları kapsamında, Alay, Kiledere,Hacıabdullah,Bağlama ve Yeniyıldız beldeleri ile Tırhan, Hasaköy ve Ağcaşarköylerini ziyaret eden CHP’ye heyetini, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İl,İlçe,Gençlik Kolları başkanları ile ziyaretlerine devam eden Gürer Niğde merkezde esnafları da ziyaret etti.

MİLLET İTTİFAKININ İKTİDARINDA HAYATA GEÇİRİLECEK PROJELER

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, köy ve belde ziyaretlerinde yaptığı açıklamalarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı'nda ve Millet İttifakında hayat geçirecekleri projelerle ilgili bilgiler aktırıyor.

MAZOTTA ÖTV KALDIRILACAK

Kırsal ‘da Özellikle tarım alanında hazırladıkları projeleri anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarımda kullanılan mazotta ÖTV yükünü kaldırıp, gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50’sinin destek olarak geri çiftçiye verileceğini belirtti.

Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacağını kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacaklarını ifade ederek, “Tarım Kredi Kooperatifleri‘ne tahsis edilecek GES lisansıyla üretilecek elektriği sadece işletme, amortisman ve elektrik nakil maliyetleri karşılığında tarımsal sulama amaçlı kullandıracağız. Temel tarım ürünlerinde taban fiyatlarını maliyet, kur, enflasyon ve çiftçilerimize insan onuruna yaraşır gelir sağlamayı dikkate alarak belirleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

KREDİLERİN FAİZLERİ SİLİNİP YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Çiftçilerin bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredinin faizini silip, yeniden yapılandıracaklarını vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarımsal ürün alım fiyatlarını ekim öncesi ilan edecek, girdi desteklerini çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verecek, diğer destek ödemelerini üretim sonrası 90 gün içinde ödeyeceğiz. Çiftçimizin Tarım BAĞ-KUR prim ödemelerini hasat sonrası faizsiz ödenecek şekilde planlayacak ve sağlık güvencesinden faydalanmasını sağlayacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu seçimleri kazanması ile ülkemin her sorunun kısa sürede çözüm bulacaktır” dedi.

Gürer, "21 yıl ülkeyi yönetip sorunlara çözüm getirmeyenler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Başkanımızın öneri ve yapacağını söylediği konuları “bizde yapacağız” demeye başlamaları ne kadar ülke yönetiminden bihaber olduklarının da göstergesidir. Son olarak yazılı sınav sonrası mülakatı kaldırma vaadimizi dahi tekrarlayarak 21 yıldır kayırmacı anlayışla hakları gasp ettiklerine yaptıkları yanlışı fark edebilmişlerdir.21 yıldır ellerini tutan yoktu . Neden yapmadılar da Millet ittifakı mutabakat metninde yer alan sorun çözüm önerilerine sarıldılar. Çünkü sorunları bilmiyor, göremiyorlardı “ diyerek konuşmasını tamamladı.

TERÖRÜ LANETLİYORUZ

CHP Niğde Milletvekili Öme Fethi Gürer, er türlü terörü lanetlediklerini de belirterek "Ülkenin kuruluş ve kurtuluşunda sorumluluk üstlenmiş parti olarak kırmızı çizgimiz bayrak, vatan ve ezandır. Bölücülüğe, ayrımcılığa, her türlü ötekileştirmeye karşı durduk, duracağız. Hakça ve insanca bir yaşam kuracağız CHP’den terörist değil vatansever çıkar. Ülkede yumurta tanesi 3 liraya soğanın tanesi 7 liraya ermiş, boşanmalar artmış, yokluk yoksulluk yaygınlaşmış, çocuklara kader madde bağımlılığı artmış bunlar konuşulmasın diye gündemi saptırıp yalan ve iftira ile CHP saldıranlar ne yaparsa yapsın halkın oyu ile 14 mayısta sandıktan çıkıp halkın sorunlarını çözmek ve her kesime mutlu ve huzurlu yaşayacakları ortam yaratmak için canla, başla çalışacağız. AKP iktidarında unutulan Niğde’nin sorunlarını da ülke sorunlarını da çözeceğiz” dedi.