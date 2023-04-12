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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin açıklaması

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin milletvekili aday listesi ve Sadullah Ergin'in adaylığı hakkında ilk kez konuştu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 18:00
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin açıklaması
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AKP döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP'nin kalesi olarak anılan Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tartışma konusu oldu. 

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çanakkale ziyareti programları kapsamında; konakladığı otelde gazetecilerle sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eski özel kalemi Sema Silkin Ün'ün CHP listelerinden aday gösterilmesine ilişkin soruyu da yanıtladı. 

"ESKİ ALIŞKINLIKLARDAN KURTULAMAYAN BİR ATMOSFER VAR"

Halktv.com.tr'den Dilan Alp'in haberine göre Kılıçdaroğlu, eleştirilere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"5 parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki CHP’liler giriyor, “O CHP’li değil, nasıl bizim listede yer alır” diye bir şey var. Eski alışkanlıklardan kurtulamayan bir atmosfer var. Zaman içinde olacak yani… Bugün geldiler mesela sahnede İYİ Parti adayı Gelecek Partisi adayı, CHP’li milletvekili adayı hep beraber bir arada durduk. Zaman içinde taşlar yerine oturacak diye düşünüyorum."

"BİZ ONLARIN İÇİŞLERİNE KARIŞMAYIZ"

"Diğer yerlerde de benzer tartışmalar var… Sadullah Bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı bizim partililer de var Saadetli var, Devalı var Gelecek Partili var, Demokrat Partili var, İyi partili var… Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi.

Biz onların içişlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar bizim içişlerimize karışamazlar, biz onların iç işlerine karışamayız. Onlar ayrı partiler, biz ayrı partiyiz. Onlar kendi adaylarını seçerler, biz kendi adaylarımızı seçeriz. Dolayısıyla birbirimizin alanına girip oraya yönelik üstü örtülü veya açık eleştiri yaparsak doğru olmaz. Biz olduğu gibi kabul ederiz."

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