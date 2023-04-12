Erdoğan “mülakatı kaldıracağız” demişti. CHP’li Engin Altay’dan 'KPSS'de derece yapmış gençlerin aklıyla alay etmeyin' tepkisi

Erdoğan, kendi getirdikleri ve yıllardır tepki gören kamuda mülakatla işe alımı kaldırmayı vaat etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Mülakat belasını kaldıracağız" demişti.

'TÜGVA'DA, TÜRGEV'DE REFERANS LİSTESİ YAYINLAYANLAR ŞİMDİ DE KAMUDA MÜLAKATI KALDIRACAKMIŞ'

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay da, "Yıllarca KPSS'de derece yapmış gençleri mülakatlarda eleyenler, TÜGVA'da, TÜRGEV'de referans listesi yayınlayanlar şimdide kamuda mülakatı kaldıracakmış. Utanma da kalmadı bunlarda. Siz ‘kamuda mülakat mağdurları’ yaratmış insanlarsanız. Gençlerin aklıyla alay etmeyin" sözleriyle Erdoğan'a tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAADİYDİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen adaylar için, “Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS’de yüksek puan alıp sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere bu siteye başvurmaya davet ediyorum” demişti.

KPSS Türkiye’de dereceye giren adayların mülakatta elendiği ortaya çıkmasının ardından yine Kılıçdaroğlu, 2021 yılında, mülakat mağduru gençlerle buluşup ''Adaletin olmadığı yerde huzur olur mu? Bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır? Buna hepinizin itiraz etmesi lazım" demişti. Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız" sözünü vermişti.