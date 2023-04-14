CHP'li Ağbaba, Erdoğan'ın anahtar teslimini duyurduğu deprem konutlarının arkasındaki gerçeği açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malatya’da deprem konutlarının temel atma törenine katıldı. Törende Cumhurbaşkanlığı tarafından “deprem konutlarının temelinin atıldığı” ve “1442 konut, 250 köy evi ile 47 dükkânın da anahtar tesliminin yapıldığı” açıklaması yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Elazığ’da yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın dün katıldığı Malatya’daki temel atma töreninde anahtarlarının teslim edildiği açıklanan konut, köy evi ve dükkanların yeni olmadığını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Ağbaba, “AKP Genel Başkanı Malatya’da 1442 konut, 250 köy evi, 47 tane dükkânın anahtar teslimini yaptı. Sanki dün temeli atılmış bugün teslimat yapılıyor gibi. Ama bütün Türkiye bilsin ki bu tam 39 ay önce temeli atılan iş yerleridir. Yani 2020 Ocak depreminde temeli atılıp yeni teslim edildi. Malatya’dan Türkiye’yi kandırmaya çalışıyor” dedi.

Ağbaba'nın açıklaması şu şekilde:

AKP Genel Başkanı Malatya’da 1442 konut, 250 köy evi, 47 tane dükkânın anahtar teslimini yaptı. Sanki dün temeli atılmış bugün teslimat yapılıyor gibi… Ama bütün Türkiye bilsin ki bu tam 39 ay önce temeli atılan iş yerleridir. Yani 2020 Ocak depreminde temeli atılıp yeni teslim edildi. Malatyalıları kandırıyor. Malatya’dan Türkiye’yi kandırmaya çalışıyor. Bu konutlar yeni yapılan konutlar değildir. 2020 depreminde temeli atılan konutlardır.

"BU İDDİA DA YALAN"

Üç yıl üç ay sonra teslim edildi bu konutlar. Şimdi bir yıl içerisinde konut teslim edeceğim, diyor. Dolayısıyla bu iddia da yalan. Maalesef Malatyalılar, depremde evlerini kaybeden insanlar bir iki kış daha konutlarında oturamayacaklar, çadıra ve konteynıra mahkûm olacaklar.

"YENİ YAPILMIŞ GİBİ TESLİM EDİYOR"

Geçmiş depremdeki hızlarının bu depremde yaşanan mağduriyeti gidermeyeceğini görüyoruz, maalesef. Konut yapmaktan aciz, konutu teslim etmekten aciz bir anlayışla karşı karşıyayız. Malatya’dan üç yıl üç ay önce temelini atmış olduğu konutları yeni yapılmış gibi anahtar teslimi yapıyor. Malatya’dan Türkiye’yi kandırmaya çalışıyor.