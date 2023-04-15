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Kılıçdaroğlu'nun oy planı. Masadaki araştırma ortaya çıktı

CHP listesinde yer alan 4 partinin adayları, “muhafazakâr seçmeni altı ok logosuna çekmek” için çalışacak.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 09:00
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Kılıçdaroğlu'nun oy planı

Kılıçdaroğlu'nun oy planı. Masadaki araştırma ortaya çıktı
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Saadet Partisi kurmayları CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tabanlarının ne kadar destek gösterdiğine ilişkin bir araştırma yaptıklarını söyleyerek, “Kemal Bey’e tabanda başta yüzde 40’lık bir destek vardı. Şimdi bu oran yüzde 90’a çıktı” bilgisini paylaştı.

CHP listelerinden aday gösterilen DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partili adayların, 4 partinin adayı olmayan illerdeki çalışmalara da katılacağı öğrenildi.

Bu şekilde “muhafazakâr seçmeni CHP logosuna çekmek istediklerini” belirten partilerin kurmayları, “Sadece Kemal Bey’in kazanması değil, Meclis çoğunluğunun alınması da önemli. Yoksa ‘topal ördek’ durumu olur. Biz Meclis çoğunluğunu da alarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 90’A ÇIKTI

Saadet Partisi kurmayları da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili parti tabanında bir araştırma yaptırdıklarını söyledi. Tabanın Kılıçdaroğlu’na desteğini ölçtüklerini aktaran kurmaylar, “Kemal Bey’e tabanda başta yüzde 40’lık bir destek vardı. Şimdi bu oran yüzde 90’a çıktı” bilgisini paylaştı.

‘GRUP KURMA İHTİMALİ’

Öte yandan, toplamda 71 adayı olan 4 parti, Meclis’te grup kurma ihtimalini de düşünüyor. “Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin seçimlerden alınacak sonuca göre Meclis’te bir araya gelerek bir grup kurabileceği” ileri sürülüyor.

Konuyla ilgili “İki partinin Meclis’teki adaylarıyla kurulacak bir grup, parlamentoda daha doğru bir temsil yaratacaktır” değerlendirmesi yapılıyor. Ayrıca ittifak içi ittifak formülüne de karşı çıkan DEVA Partisi’nin “4 partinin Meclis’e giren adaylarıyla bir grup kurulması fikrine sıcak bakmadığı” kaydediliyor. Demokrat Parti’de de “önemli olanın Meclis’te temsil imkânı olduğu” değerlendirmesi yapılıyor.

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