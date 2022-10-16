16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üniversiteler paraları saçtı savurdu. Sayıştay bile rakamlara sansür uyguladı

Üniversiteler paraları saçtı savurdu. Sayıştay bile rakamlara sansür uyguladı

Sayıştay raporlarına göre, Türkiye'deki üniversitelerin yüzde 10’unu aşmayacak şekilde harcamaları gereken bütçelerinin “doğrudan temin” yöntemiyle milyonları usulsüz harcadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 10:16
Takip Et

Bilim için harcanması gereken üniversite bütçeleri usulsüzce kullanılmış

Üniversiteler paraları saçtı savurdu. Sayıştay bile rakamlara sansür uyguladı
+
Aa
-

Üniversitelerden 55’inin, doğrudan temin yöntemini yasal koşullarda yapmadığı ortaya çıktı. Üniversitelerin büyük bir kısmının ise “açık usulle” yapması gereken ihalelerde “pazarlık” yöntemini kullandığı aktarıldı.

Kamu İhale Yasası’nca, taşınmazların pazarlanması yasal olmadığının altı çizilirken Sayıştay’ın, denetim bulgularında birçok usulsüzlüğü tespit ettiği fakat bunların çoğunluğunun maliyetini fiyat olarak açıklamadığı da dikkat çekti.

Açıklanan usulsüzlüklerden bazıları şöyle:

-Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, sınırı aşarak 54 milyon 731 bin TL’ye doğrudan teminle mal ve hizmet alımı yaptı.

-Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nce, “ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen istisna hallerde” uygulanması gereken 21/b usulü “pazarlık yöntemi” ihale ile 50 milyon 348 binlik bina tadilat işi yapıldı.

-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, yasal sınıra uymayarak 7 milyon TL’lik doğrudan temin yaptı.

-Anadolu Üniversitesi, usulsüz pazarlık yöntemiyle 14.1 milyon TL harcadı.

-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, sınırı 13.5 milyon TL aştı.

-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 2.4 milyon TL’lik iş için sözleşme imzalamadı. İstisna edilen tutar kapsamında ise 18.6 milyon TL’lik doğrudan temin alımı yaptı.

-İnönü Üniversitesi, doğrudan temin sınırını 3.5 milyon TL aştı.

-Dicle Üniversitesi 1.4 milyon TL’lik işe sözleşme imzalamadı.

-Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, doğrudan temin ve pazarlık usulü sınırını 3.5 milyon, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ise 2.8 milyon TL aştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
1
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
2
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
3
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
4
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
5
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
6
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
7
﻿Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
﻿Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿Samsun Çarşamba İmar işçi alacak
﻿Samsun Çarşamba İmar işçi alacak
﻿Samsun Çarşamba İmar işçi alacak
﻿Alüminyum fabrikasında yangın
﻿Alüminyum fabrikasında yangın
﻿Alüminyum fabrikasında yangın
﻿Bursa Gemtaş işçi alacak
﻿Bursa Gemtaş işçi alacak
﻿Bursa Gemtaş işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.