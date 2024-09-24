CHP'li Arpacı: AKP'nin rantçı müteahhitleri desteklediği belgelendi

CHP'li Arpacı, “Sayıştay’ın raporunda ortaya çıkan bir bulgu, tam anlamıyla bir skandaldır. Bakanlık, kamu kaynaklarını hunharca harcayarak, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yapım işlerinde ihale sürecini adeta yüklenici firmalara peşkeş çekmiştir.

OSB yapım işlerine yönelik fiyat farkı uygulamaları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının çok üzerinde gerçekleşmiş ve bu durum kamu maliyesine ağır bir yük bindirmiştir. Bir işte ödenen fiyat farkı yüzde 148,49 ile Yİ-ÜFE’nin (yüzde 74,38) iki katını aşmıştır. Sayıştay, bir kez daha AKP’nin sanayiciyi değil rantçı müteahhidi desteklediğini belgelemiştir” dedi.

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Sayıştay’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ilişkin 2023 yılı denetim raporu yayımlandı. Rapordaki bir bulguya dikkati çeken Arpacı yazılı açıklama yaptı.

CHP’li Arpacı’nın açıklaması şöyle:

"SORUMSUZLUĞUN VE LİYAKATSIZLIĞIN SOMUT BİR ÖRNEĞİ"

“Sayıştay'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 raporunda ortaya çıkan bulgu, tam anlamıyla bir skandaldır. Bakanlık, kamu kaynaklarını hunharca harcayarak, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yapım işlerinde ihale sürecini adeta yüklenici firmalara peşkeş çekmiştir. Eskalasyon fiyat farkı ve yıl içi fiyat farkı gibi iki ayrı fiyat farkı uygulamasıyla, yüklenicilere piyasa şartlarının çok üzerinde ödeme yapılmış, halkın vergileri adeta israf edilmiştir. Bu uygulama, kamu kaynaklarını çarçur etmenin yanı sıra, devletin işleyişindeki sorumsuzluğun ve liyakatsizliğin somut bir örneğidir.

"DEVLETİN KAYNAKLARI FİRMALARA ADETA PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

Raporda yer alan verilere göre, OSB yapım işlerine yönelik fiyat farkı uygulamaları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının çok üzerinde gerçekleşmiş ve bu durum kamu maliyesine ağır bir yük bindirmiştir. Bir işte ödenen fiyat farkı yüzde 52,42 iken, Yİ-ÜFE değişim oranı sadece yüzde 26,20 olarak gerçekleşmiştir. Yani, fiyat farkı ödemesi piyasa koşullarının neredeyse iki katına ulaşmıştır. Benzer şekilde bir başka işte yüzde 66,77, bir diğer işte yüzde 104,87 oranında fiyat farkı ödemesi yapılmış, oysa bu işlerin Yİ-ÜFE oranları sırasıyla yüzde 26,85 ve yüzde 22,26’dır. Bu veriler, yüklenici firmalara piyasa şartlarının çok üzerinde ödeme yapıldığını ve devletin kaynaklarının bu firmalara adeta peşkeş çekildiğini göstermektedir.

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"KAMU KAYNAKLARI İSRAF EDİLİYOR"

Özellikle bir işte tablo daha da vahimdir. Burada, ödenen fiyat farkı yüzde 148,49 ile Yİ-ÜFE’nin (yüzde 74,38) iki katını aşmıştır. Bu kabul edilemez oranlar, Bakanlık tarafından OSB yapım projelerine yönelik uygulanan fiyat farkı politikalarının ne kadar keyfi ve adaletsiz olduğunu gözler önüne seriyor. Bu anormal fiyat farkı ödemeleri, sadece kamu kaynaklarının israf edilmesine yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda OSB’lerin kredi maliyetlerini artırarak sanayicilerin yükünü ağırlaştırıyor. Devletin sanayicilere destek olmak amacıyla sunduğu düşük faizli krediler, bu tür sorumsuz uygulamalar nedeniyle olması gerekenden çok daha yüksek seviyelere çıkmış ve OSB’lerin geri ödeme kapasitesi zayıflatılmıştır.

"BAKANLIK SANAYİYİ DESTEKLEMEK YERİNE KAYNAKLARI RANT OLARAK KULLANIYOR"

Sanayicilerimizin bu durumda maruz kaldığı zarar ise ağırdır. OSB’ler, ülkenin üretim kapasitesini artırmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için teşvik edilirken, yüklenicilere verilen bu haksız fiyat farkı ödemeleri, OSB’lerin mali yükünü artırmakta, kredi geri ödemelerini zorlaştırmakta ve yeni sanayi bölgelerinin kurulmasını engellemektedir. Bakanlık, sanayiyi desteklemek yerine kaynakları rant odaklı kullanarak hem sanayicilere hem de vatandaşlara büyük zarar vermektedir.

"RANT ODAKLI POLİTİKALAR SONA ERDİRİLMELİ"

Bu durum, halkımız açısından da kabul edilemez. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması gerekirken, bu tür uygulamalarla halkın vergileri yüklenicilerin cebine aktarılmakta, istihdam yaratma fırsatları ise kaçırılmaktadır. Bakanlığın bu sorumsuz ve rant odaklı politikaları sona erdirilmeli, ihale süreçlerinde şeffaflık ve adalet sağlanmalıdır. Aksi takdirde hem sanayiciler hem de halk, bu yanlış politikaların bedelini ağır bir şekilde ödemeye devam edecektir.”