CHP’li Bakan ‘mesajları’ paylaştı: İmamoğlu afişleri polislere toplatılacak

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırladığı afişler hakkında toplatma kararı çıkartılmasıyla ilgili polis whatsapp grubu olduğu öne sürülen bir gruptaki yazışmaları paylaştı.

Bakan paylaşımda polislerin, "Sayın vekilim, biz devletin polisiyiz, AKP’nin polisi değiliz. Bu koşullarda nasıl polislik yapacağız? Talimat ile mahkeme kararı mı alınır, teşkilat rahatsız." dediğini aktardı.

CHP'li Bakan, kendisine polis memurları tarafından gönderildiği öne sürülen bir whatsapp grubu görselini paylaştı. Konuşma görselinin yer aldığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırladığı afişler hakkında toplatma kararı için "Savcılıkla görüşülüyor" ifadesi yer aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan afişler

"Yasaklama ve toplatma kararı alınacak. Şimdiden tespitlerimizi yapalım, Sn Müdürümüzün emirleridir." ifadelerinin yer aldığı ekran görüntüsünü paylaşarak, "Az önce polis kardeşlerimiz CHP İstanbul İl Bşk. hazırladığı afişler ile ilgili bu yazışmayı gönderdi" ifadesini yazan CHP'li Bakan şu paylaşımı yaptı:

"Az önce polis kardeşlerimiz CHP İstanbul İl Bşk. hazırladığı afişler ile ilgili bu yazışmayı gönderdi. "Sayın vekilim, biz devletin polisiyiz, AKP’nin polisi değiliz. Bu koşullarda nasıl polislik yapacağız? Talimat ile mahkeme kararı mı alınır, teşkilat rahatsız." diyorlar."

Polis whatsapp grubu olduğu öne sürülen yazışmalar

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı etiketleyerek, "Bunu açıklamak zorundasın" diye yazan CHP'li Bakan, "AKP İl Başkanı gibi davranmak istiyorsan üzerindeki üniformayı çıkart. Eğer bu afişlerle ilgili bir toplatma kararı çıkarsa, bu yargıya talimat verilmiş demektir" ifadesini kullandı.