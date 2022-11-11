11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi?

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, YSK üyelerine hakaret iddiasıyla, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanmasına bugün devam edilecek. Anadolu Adalet Sarayı'nda görülecek duruşma saat 11.00'de başlayacak.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:40
Takip Et

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi? Piyasalar nefesini tuttu bekliyor

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi?
+
Aa
-

Bakan Süleyman Soylu Strasbourg'da temaslarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek." dedi. İmamoğlu'nun yanıtı gecikmedi. İBB Başkanı İmamoğlu "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır." demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki “ahmak” tartışması ardından, YSK’ya yönelik hakaret edildiği Ekrem İmamoğlu'na iddiasıyla dava açılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bugün devam edilecek.

İmamoğlu'nun duruşması bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu, bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu'nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu savunuluyor. YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydediliyor. Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Soda faydaları..
11.11.2022 10:57
Şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlara iyi gelen maden suyu, SEÇ imlerden hemen sonra içilirse HAZMI Kolaylaştırır..  
 
Yurttas
11.11.2022 10:54
Mutlaka bir gün güneş bu yurdun üstüne doğacak.  
 
Leyla Güngör
11.11.2022 10:45
Ne olur sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olun.Bizi bu iktidardan kurtarın.Kim ki Kılıçtaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun diyorsa bilsin ki iktidarın adamıdır ortağıdır.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
1
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
2
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
3
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
4
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
5
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
7
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.