Ekrem İmamoğlu'ndan flaş iddia. Müdahaleler olabilir!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlunun düğününe katılmak için Adana’ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'i de makamında ziyaret etti.

Yurttaşlarla da selamlaşan İmamoğlu, “Yapılan müdahaleler olabilir, sıkıntılı davranışları bize yaşatıyor olabilirler. Ama bunların hepsi bir sınav. Günün sonunda, Cumhuriyet'in 100. yılına geri saymaya başladık. Allah'ın izniyle göreceksiniz 2023 çok güzel olacak” dedi.

İmamoğlu'na eşlik eden Karalar, ziyaret sırasında, şunları söyledi:

Başkanım Ceyhan, Türkiye'de özel bir yer. Ceyhan’ı ve Ceyhanlıları ayrı bir yere koymak gerekir. Sanıyorum siz de Ceyhan'ın ününü ve bu yönünü duydunuz. Teşrif buyurdunuz. Hem size hem arkadaşlara Adana'ya ve Ceyhan'a geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye tabiatıyla 11 belediye başkanının yaptıklarını izliyor ama elbette İstanbul ve Ankara bunların en başında geliyor. İstanbul tabii Türkiye'nin neredeyse 20 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin dörtte birini temsil ediyor.

Karalar’ın bu sözlerinden sonra Ceyhan'da Çukurova'da olmanın heyecan verici olduğunu belirten İmamoğlu, “Adana Belediye Başkanımızla ayrı bir dostluğumuz var. Evladının mutlu günü için gelmişken Ceyhan Belediyesi Başkanı olanı Hülya Erdem hanımefendiyi ziyaret etmek istedim” dedi.

İmamoğlu, belediyeden ayrılırken kendisini görmek için gelen yurttaşlara hitaben de bir konuşma yaptı.

İmamoğlu’nun konuşması şöyle:

“SEVGİLİ EVLADININ MUTLU GÜNÜ İÇİN BURADAYIM"

Kıymetli Ceyhanlı dostlarım, hemşerilerimiz bugün çok değerli dostum Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın, sevgili evladının mutlu günü için buradayım. Çukurova'da Adana'da olmak, bu bereketli toprakların çalışkan sıcak insanlarıyla olmak sizlerin enerjisiyle buluşmak beni çok mutlu etti.

"SOYADIMIZLA AYNI BİR İLÇEMİZ VAR ADANA'DA, ONUN ANAHTARINI ALMAYA GELDİM"

Hazır Adana'ya gelmişken bizim kadın Belediye Başkanımız Hülya Başkanımızı Ceyhan'da ziyaret etmeyi arzu ettim. Sağ olsun. Bu kısa ziyaretimizde bize güzel bir ev sahipliği yaptı. Bir de herkese nasip olmaz. Soyadımızla aynı bir ilçemiz var Adana'da, onun anahtarını almaya geldim. İmamoğlu ilçesi çocukluğumuzdan beri yuvamızda bilinir. Adıyla güzel bu ilçeye Adana Belediye Başkanımız hizmet yaparken paylaşımlarını görüyorum. Yukarıda da söyledim. ‘İmamoğlu için gereğini yaptık’, ‘İmamoğlu'na hizmet götürdük’, ‘İmamoğlu'nu güzelleştirdik’ paylaşımları geliyor. Ben de diyorum ‘Başkanım Allah'ını seversen. İmamoğlu derken ben kendi üstüme alınıyorum.' Orayı da ziyaret ettik. Çok mutluyum, onur duydum.

"HAYATINIZDA HİÇ OLMADIĞINIZ KADAR UMUTLU OLUN"

Bütün Ceyhan'a bu güzel ilçemizin çocuklarına, gençlerine, hanımefendilerine, beyefendilerine şunu söylemek istiyorum. Hayatınızda hiç olmadığınız kadar umutlu olun. Hayatınızda geleceğe bakışınızda gözlerinizin içi ışıl ışıl olsun. Hiçbir zaman hiçbir zaman aklınıza kötü bir şey gelmesin. Yapılan müdahaleler olabilir, sıkıntılı davranışları bize yaşatıyor olabilirler. Ama bunların hepsi bir sınav. Günün sonunda Cumhuriyet'in 100. yılına geri saymaya başladık. Allah'ın izniyle göreceksiniz 2023 çok güzel olacak.

"BURADAKİ BU GÜZEL ENERJİYİ KILIÇDAROĞLU'NA VE AKŞENER’E İLETECEĞİM"

Buradaki bu güzel enerjiyi akşam üstü Çukurova'daki açılışta hem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ileteceğim. Selamlarınızı söyleyeceğim. Diyeceğim ki ‘Ceyhan’da 5 dakikalık buluşmamızda bile sizlere olan inancını 2023’e olan inancını bize gösterdi.