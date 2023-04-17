CHP'li Bakan'dan flaş iddia! ‘Jandarma Genel Komutanlığı'na 'seçim günü birliklerde hazır kıta beklenilsin' yazısı gönderildi’

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderdiği "seçim günü birliklerde hazır kıta beklenilsin" yazısını sosyal medya hesabında paylaştı.

CHP'li Bakan'dan flaş iddia! ‘Jandarma Genel Komutanlığı'na 'seçim günü birliklerde hazır kıta beklenilsin' yazısı gönderildi’

Bakan, paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, söz konusu yazının bugüne kadar hiçbir seçimde uygulanmadığını belirtti.

Bu gelişme, seçim öncesinde Türkiye'de gündem oluşturdu.

"Süleyman Soylu’ya soruyorum" diyen Bakan şunları söyledi:

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm Jandarma personeline Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine yönelik olarak gönderilen yazı ile bugüne kadar hiç bir seçimde uygulanmamış şekilde;

Tüm personelin seçimlerde görevli olup olmamasına bakılmaksızın ve bölge ayrımı yapılmaksızın oy kullandıktan sonra evlerine gitmemeleri, birliklerine dönerek ikinci bir emre kadar hazır olarak beklemeleri, birliklerinden ayrılmamaları ayrıca sandık başında görevli personelin de seçimin bitimine müteakip yine birliklerine dönmeleri ve hazır kıta olarak beklemeleri emredilmiştir.

1. Sanki ülkede Sıkıyönetim Kanunu uygulanıyormuşçasına, bölgesel ayrım yapılmaksızın, emniyet/asayiş görevi olmayan personelin dahil birliklerinde ikinci bir emre kadar hazır kıta bekletilmesinin amacı nedir?

2. Bu emrin verilmesiyle oy kullanacak Jandarma personeline gizli bir baskı uygulanması mı amaçlanmaktadır?

3. AKP’nin 7 Haziran 2015 tarihinde kaybettiği seçimin sonrasında ülkede meydana gelen asayişe müessir olaylar ve kanlı terör olaylarının akabinde 01 Kasım 2015 tarihinde tekrarlanan seçimde dahi bu şekilde bir güvenlik tedbirine ihtiyaç duymayan iktidar, şimdi bu en üst seviyedeki güvenlik tedbirlerini hangi sebeplerle ne tür duyumlara istinaden almaktadır?

murat-bakan-tweet.png

jandarma.jpeg

İlgili Haberler
Fatih Altaylı Erdoğan'ın son durumunu açıkladı
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu Dünya
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu