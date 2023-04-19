CHP'den YSK'ya Millet İttifakı kararı tepkisi: Biz karar veririz, siz değil

CHP’li Erkek, YSK’nın Millet İttifakı kararına tepki gösterdi. Erkek, “Hangi ilde seçime nasıl gireceğimize biz karar veririz. Siz karar veremezsiniz” dedi.

CHP'den YSK'ya Millet İttifakı kararı tepkisi: Biz karar veririz, siz değil

YSK, Millet İttifakı’nın fermuar modeliyle seçime gitme kararı aldığı 16 ilde “Millet İttifakı” isminin kullanılamayacağına ilişkin karar verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, karara tepki gösterdi. 16 ilin dokuzunda CHP, yedisinde İYİ Parti listesinden seçime gideceklerini belirten Erkek, yurttaşlara oy verme çağrısında bulunarak, “Onlar Millet İttifakı’nı silmek istiyorlar ama siz oylarınızla onu yazacaksınız” dedi.

“SİZ KARAR VEREMEZSİNİZ”

Muharrem Erkek, YSK’nın kararına tepki göstererek şunları söyledi:

“YSK bu kararı 7’ye 4 oy çokluğu ile aldı. Yasal dayanağı olmayan bir karardır. Biri çıksın bu kararın yasal dayanağını göstersin. Gösteremezler. Maalesef talimatla, telkinle alınmış bir karar. Maç başladı. Maç başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar. Biz Türkiye’de ittifak yapıyoruz. Millet İttifakı’yız. Hangi ilde ortak tek liste ile gireceğimize biz karar veririz. Siz karar veremezsiniz.”

NE OLMUŞTU?

YSK, Millet İttifakı’nın fermuar modeliyle seçime gitme kararı aldığı 16 ilde “Millet İttifakı” isminin kullanılamayacağına ilişkin karar verdi. CHP ve İYİ Parti 16 ilde fermuar modeliyle seçime girmek için anlaşmıştı. Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde CHP listesinde seçime girme kararı alınmıştı. Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise İYİ Parti logosu ile seçime gidilecek.

Millet İttifakı, YSK’ya bu illerde “Millet İttifakı” isminin kullanılıp kullanılamayacağını sormuştu. Bunun üzerine AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Millet İttifakı adının kullanılamayacağı yönünde açıklamalarda bulundu ve YSK’ya başvurdu.

YSK, dün bu illerde “Millet İttifakı” isminin kullanılamayacağı, CHP ya da İYİ Parti logosu ile seçime gidilebileceğine ilişkin karar verdi.

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