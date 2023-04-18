Fatih Altaylı Erdoğan'ın son durumunu açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, "AKP iktidara yakın" başlığıyla duyurulan anketi değerlendirdi. Altaylı "İktidar hiç rahat değil. Miting yapmama kararı almış olan Erdoğan’ı seçime 27 gün kala 40 miting yapmak için yollara düşüren tablo bu tablo. Siz algıyı gerçek zannediyorsunuz. Ama onlar gerçeği biliyor"dedi.

Fatih Altaylı Erdoğan'ın son durumunu açıkladı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, iktidara yakın bir yayın kuruluşunun yaptığı "AK Parti iktidara yakın" başlığıyla duyurduğu anketi değerlendirdi. İşte Altaylı'nın o yazısı:

"Mesela iktidara yakın olduğu izlenimi veren bir yayın kuruluşu, dün Malatya’nın önümüzdeki seçimlerde kime oy vereceği ile ilgili bir anket sonucu yayınlamış" diyen Altaylı, "Başlığı da 'AK Parti açık ara önde' diye atmış. Gerçekten de sonuçlar öyle gösteriyor. Anket sonucuna göre AK Parti’nin oy oranı yüzde 41.3. CHP’nin oy oranı ise 25.2. MHP 10.8, İYİ Parti 9.5. Bu sonuçlar iktidar partisi ve Cumhur İttifakı açısından son derece moral verici gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı adaylarından Erdoğan’a verilen destek yüzde 53.9, Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen destek ise yüzde 41.7" ifadelerine yer verdi.

"Peki gerçekten öyle mi?" sorusunu yönelten Altaylı, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Gerçeği bulmak için bir karşılaştırma yapmak lazım. Ne ile? Son seçim sonuçları ile. 2018 Haziran’ı ile. Orada durum ne?

AK Parti yüzde 53.9.

CHP yüzde 16.7.

MHP 16.1.

İYİ Parti 4.3.

Erdoğan’ın 2018’de aldığı oy oranı yüzde 69.2.

CHP adayı İnce’nin aldığı oy oranı yüzde 22.9.

AK Parti 2018’den bu yana yüzde 12.6 oy kaybetmiş.

CHP 8.5 oy kazanmış.

MHP 5.3 oy kaybetmiş.

İYİ Parti 5.2 puan oy kazanmış.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak oy kaybı 15.3 puan.

CHP adayının oy kazancı ise 18.8 puan.

Hadi bakalım söyleyin. Bu tablo iktidar açısından iyi mi kötü mü!

Dün de yazdığım gibi, iktidar hiç rahat değil. Miting yapmama kararı almış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçime 27 gün kala 40 miting yapmak için yollara düşüren tablo bu tablo. Siz algıyı gerçek zannediyorsunuz. Ama onlar gerçeği biliyor."

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