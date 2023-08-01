CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!

Akbelen’de vatandaşa parmak sallayıp, dişlerini sıkarak “Bana bağırma” diye bağıran CHP’li Ali Mahir Başarır bir skandala daha imza attı.

Sayın lordumuz bu seferde çıktı dedi ki;

“Bizim tabanımız küsse de kızsa da gelir yine CHP'ye oy verir”

Başarır kendisini çoban zannediyor ki seçmenine koyun muamelesi de yapmaya başladı!

Bu millet size kızıp, küsüp oy verdiyse kara kaşınıza kara gözünüze vermedi!

Seçmeni ölümle korkutup sıtmaya razı ettiniz de ondan size gitti de oy verdi!

Vatandaşın AKP nefretini kullanarak kendinizi milletvekili seçtirdiniz!

Sonra oturdunuz meclis lokantasına 16 liralık bademli ılık salatanızı yerken “Şu Akbelen’e gidip bir destek pozu verelim” dediniz zaar!

Gittiniz de ne oldu?

En ufak eleştiriye tahammülü olmayan diğer vekil arkadaşlarınızla beraber vatandaşa parmak sallayıp durdunuz!

Hepimiz şunu merak ettik: Bu cesareti nereden alıyorlar?

Ne zaman inecekler fildişi kulelerinden?

Sahi genel başkanınız fildişi kulelerden inin dememiş miydi size?

Anlaşılan seçim sonrası tekrar çıkmışsınız kulenize, tepeden bakıyorsunuz seçmeninize!

Size bu cesareti veren düşünce yapınızı da geçtiğimiz gün katıldığınız programda öğrenmiş olduk.

Meğerse ben bu vatandaşa parmak da sallasam, küfür de etsem, bağırsam da bana oy verir mantığındaymışsınız!

Size oy verenlerde de hata var!

Partiyi Atatürk çizgisinden kopardığınız her hamlenizde sizi yerse de çaresizlikten gitti oy verdi!

Atatürk’ün partisi algısından yararlandınız bu zamana kadar?

Muhalefet yokluğundan faydalandınız!

Baykal’a kaset kumpası kurulduğunda, dinci Ekmeleddin’i cumhurbaşkanı adayı gösterdiğinizde, 10 Aralıkçılara partide makam, mevki dağıttığınızda, susmamalıydı size oy veren seçmen!

O zaman sustular, şimdi de susacak sanıyorsunuz!

Ama o eski seçmen kitleniz yok artık!

Onlarla beraber siz de tarih oldunuz, haberiniz yok!