CHP'li Başarır'dan Bakan Bozdağ'a 'Nerelerde şampanya patlattığını söylersem sokağa çıkamazsın'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Anamur'da düzenlenen mitinginde kalabalığa seslendi. Başarır burada yaptığı konuşmada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın şampanya açıklamasına sert tepki gösterdi.

CHP'li Başarır'dan Bakan Bozdağ'a 'Nerelerde şampanya patlattığını söylersem sokağa çıkamazsın'

Anamur'da toplanan kalabalığa seslenen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Anamur’u görsünler, bayrak nedir, vatan nedir, memleket nedir, Kuva-i Milliye nedir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk nedir görsünler.

14 Mayıs’ta darbe yapacaklar diyen Süleyman Soylu görsün. Kim görsün? Seçim akşamı şampanya patlatacak diyen Bekir Bozdağ görsün." diyen Başarır Bozdağ'ın 'şampanya' sözlerine sert çıktı.

"URFA'DA SOKAĞA ÇIKAMAZSIN"

Başarır, "Ben bu meydanlarda şampanya içen görmedim. Ama Bekir Bozdağ, senin nerelerde şampanya patlattığını söylersem Urfa'da sokağa çıkamazsın!" dedi.

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CHP’li Başarır Anamur’daki mitingte konuşmasına şu sözlerle son verdi: "Ben milliyetçiliği Anamur’un, Gülnar’ın, Mut’un bu yörüklerinden öğrendim. İstiklal Marşı’nı kopya çekerek yanlış okuyan eski başbakandan öğrenmedim.

Size bir söz veriyorum; çocuklarım, gençlerim, kadınlarım, amcalarım, çiftçilerim, öğretmenim, polislerim, askerim var burada.

14 Mayıs’ta halkın cumhurbaşkanı milletini en iyi şekilde temsil edecek olan, çocukları bizim gibi yaşayan, senin benim gibi mutfağı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya’ya yolluyoruz."

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