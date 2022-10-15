15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • CHP’li Başevirgen sordu ‘TAHAP tarımda yeni bir tosuncuk vakası mı?’

CHP’li Başevirgen sordu ‘TAHAP tarımda yeni bir tosuncuk vakası mı?’

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, son günlerde yazılı ve görsel basında gündem olan Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu (TAHAP) ile ilgili iddia ve şikayetlerin ardı arkasının kesilmediğini söyleyerek, “Mayıs ayında ilk defa tarafımızca gündeme getirilen derneğin, binlerce arıcıyı ikna ederek 200 milyon liranın üzerinde para topladığı ve bunun karşılığı olan şekeri yetiştiricilere vermediği iddiaları sürüyor.” dedi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 19:40
Takip Et

CHP’li Başevirgen sordu ‘TAHAP tarımda yeni bir tosuncuk vakası mı?’

CHP’li Başevirgen sordu ‘TAHAP tarımda yeni bir tosuncuk vakası mı?’
+
Aa
-

Yeni bir “TOSUNCUK” vakası mı yaşanıyor?

Gelen bu duyum ve bilgilerin yeni bir TOSUNCUK vakası mı olduğunu soran Başevirgen, “İndirimli şeker satılacağı vaadine inanarak, bahse konu derneğe para yatıran birçok üyenin halen şekerini alamadığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu yaz aylarında dile getirdik. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanına ve Tarım ve Orman Bakanına yazılı soru önergeleri verdik. İki bakanlık da önergelere verdikleri yanıtlarda TAHAP’ın adını dahi anmadı. Özellikle dernekleri denetleme görevi olan İçişleri Bakanlığı’nın konuya bu kadar ilgisiz kalması hayret verici.” dedi.

“Sorularımıza Yanıt Bekliyoruz”

Sorumluluk duygusuyla Türkşeker ile ilgili KİT Komisyonu görüşmelerinde ilgili bürokratlara bu konuyu tekrar sorduğunu, ancak oradan da bir cevap gelmediğini söyleyen Başevirgen, “Gelinen noktada tüm mağdurlar adına kamuoyu önünde şu soruların cevabını bekliyoruz:

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Bal Üreticileri Birliği (BÜB) üyesi olan arıcılara, kovan başına belli miktarda indirimli şeker tahsisi sorunsuz olarak yapılmaktaydı. Ortada sorun yokken TAHAP adlı derneğe neden ihtiyaç duyuldu ve bu dernek kimlerin referansıyla bu kadar büyüdü?

Adana, Bitlis, Giresun, Kastamonu, Mersin ve daha birçok ilden gelen şikâyetler ile savcılığa intikal eden iddialar ortadayken, bu bakanlıklar harekete geçmek için daha neyi bekliyorlar?

Mağdur olan çiftçilerin haklarını koruması gerekenler, susarak, görmezden gelerek birlerinin hamiliğini mi yapıyor?

Suçlamaların odağında olan dernek yönetimi ile bu derneğin onursal başkanı olduğu iddia edilen AK Parti Milletvekili Metin YAVUZ arasında nasıl bir ilişki var?

Gelinen nokta da TAHAP tarafından mağdur edildiğini söyleyen yüzlerce arıcımız, taahhüt edilen indirimli şekeri alamayacaklarını düşünerek en azından verdikleri paraları kurtarmaya çalışıyor. Tabi paralarının iade edilmesi yaşadıkları zararı telafi etmeyecektir. Çünkü ödeme yaptıkları dönemdeki şeker fiyatı ile bugünkü şeker fiyatı arasında büyük bir fark var. Bu farkı kim karşılayacak?

Diğer yandan, Mart-Nisan aylarında teslim edilmesi gereken şekerin ellerine geçmemesi nedeniyle arılarını besleyemediklerini ve % 20-25 civarında kovan kaybı yaşadıklarını ifade etmektedirler. Bu zararı kim karşılayacak?

Buradan tekrar soruyoruz: Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve hukuki merciler, mağdur olduklarını iddia eden bu arıcıların zararlarını gidermek için gerekli adımları atacak mı?” diye sordu.

“Arılara Şeker Verilmesi Konusunda Bilgi Kirliliği Hat Safhada”

Kamuoyunda arılara şeker verilmesi konusunda hat safhada bilgi kirliliği olduğunun altını çizen Başevirgen, “Arıların temel besini baldır. Balın hepsi kovandan alınırsa arılar aç kalır. Böyle bir durumda arılar kışı atlatamaz ya da çiçeklenme dönemine güçsüz girer. Bu sebeple hasat zamanı kovanda en az 2 petek bal olması zorunludur. Eğer hasat sonunda kovanda yeterli bal yoksa arılara şekerli şurup takviyesi yapılması zaruridir. Arılar ancak şuruptan yaptığı balla, bu süreci atlatabilirler. Yani birilerinin iddia ettiği gibi asıl niyet şekerden üretilen balı insan tüketimine sunmak değildir. Ancak genelleme yaparak arıcıların indirimli şeker talebini hafife almak ve mağduriyetlerini görmezden gelmek doğru bir yaklaşım değildir.” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
2
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
3
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Motorine yine zam geldi
4
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
5
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
6
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
7
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Son Dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 6 yaralıdan 5'inin durumu ciddi…
﻿Son Dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 6 yaralıdan 5'inin durumu ciddi…
﻿Son Dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 6 yaralıdan 5'inin durumu ciddi…
﻿Yaşlı adam meyve toplamak için ağaca çıktı. Cansız bedeni bulundu
﻿Yaşlı adam meyve toplamak için ağaca çıktı. Cansız bedeni bulundu
﻿Yaşlı adam meyve toplamak için ağaca çıktı. Cansız bedeni bulundu
﻿CHP’li Başevirgen sordu ‘TAHAP tarımda yeni bir tosuncuk vakası mı?’
﻿CHP’li Başevirgen sordu ‘TAHAP tarımda yeni bir tosuncuk vakası mı?’
﻿CHP’li Başevirgen sordu ‘TAHAP tarımda yeni bir tosuncuk vakası mı?’
﻿Pakistan'dan ABD'ye 'tehlikeli ülke' tepkisi
﻿Pakistan'dan ABD'ye 'tehlikeli ülke' tepkisi
﻿Pakistan'dan ABD'ye 'tehlikeli ülke' tepkisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.