﻿CHP’li Başevirgen sordu ‘TAHAP tarımda yeni bir tosuncuk vakası mı?’

Yeni bir “TOSUNCUK” vakası mı yaşanıyor?

Gelen bu duyum ve bilgilerin yeni bir TOSUNCUK vakası mı olduğunu soran Başevirgen, “İndirimli şeker satılacağı vaadine inanarak, bahse konu derneğe para yatıran birçok üyenin halen şekerini alamadığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu yaz aylarında dile getirdik. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanına ve Tarım ve Orman Bakanına yazılı soru önergeleri verdik. İki bakanlık da önergelere verdikleri yanıtlarda TAHAP’ın adını dahi anmadı. Özellikle dernekleri denetleme görevi olan İçişleri Bakanlığı’nın konuya bu kadar ilgisiz kalması hayret verici.” dedi.

“Sorularımıza Yanıt Bekliyoruz”

Sorumluluk duygusuyla Türkşeker ile ilgili KİT Komisyonu görüşmelerinde ilgili bürokratlara bu konuyu tekrar sorduğunu, ancak oradan da bir cevap gelmediğini söyleyen Başevirgen, “Gelinen noktada tüm mağdurlar adına kamuoyu önünde şu soruların cevabını bekliyoruz:

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Bal Üreticileri Birliği (BÜB) üyesi olan arıcılara, kovan başına belli miktarda indirimli şeker tahsisi sorunsuz olarak yapılmaktaydı. Ortada sorun yokken TAHAP adlı derneğe neden ihtiyaç duyuldu ve bu dernek kimlerin referansıyla bu kadar büyüdü?

Adana, Bitlis, Giresun, Kastamonu, Mersin ve daha birçok ilden gelen şikâyetler ile savcılığa intikal eden iddialar ortadayken, bu bakanlıklar harekete geçmek için daha neyi bekliyorlar?

Mağdur olan çiftçilerin haklarını koruması gerekenler, susarak, görmezden gelerek birlerinin hamiliğini mi yapıyor?

Suçlamaların odağında olan dernek yönetimi ile bu derneğin onursal başkanı olduğu iddia edilen AK Parti Milletvekili Metin YAVUZ arasında nasıl bir ilişki var?

Gelinen nokta da TAHAP tarafından mağdur edildiğini söyleyen yüzlerce arıcımız, taahhüt edilen indirimli şekeri alamayacaklarını düşünerek en azından verdikleri paraları kurtarmaya çalışıyor. Tabi paralarının iade edilmesi yaşadıkları zararı telafi etmeyecektir. Çünkü ödeme yaptıkları dönemdeki şeker fiyatı ile bugünkü şeker fiyatı arasında büyük bir fark var. Bu farkı kim karşılayacak?

Diğer yandan, Mart-Nisan aylarında teslim edilmesi gereken şekerin ellerine geçmemesi nedeniyle arılarını besleyemediklerini ve % 20-25 civarında kovan kaybı yaşadıklarını ifade etmektedirler. Bu zararı kim karşılayacak?

Buradan tekrar soruyoruz: Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve hukuki merciler, mağdur olduklarını iddia eden bu arıcıların zararlarını gidermek için gerekli adımları atacak mı?” diye sordu.

“Arılara Şeker Verilmesi Konusunda Bilgi Kirliliği Hat Safhada”

Kamuoyunda arılara şeker verilmesi konusunda hat safhada bilgi kirliliği olduğunun altını çizen Başevirgen, “Arıların temel besini baldır. Balın hepsi kovandan alınırsa arılar aç kalır. Böyle bir durumda arılar kışı atlatamaz ya da çiçeklenme dönemine güçsüz girer. Bu sebeple hasat zamanı kovanda en az 2 petek bal olması zorunludur. Eğer hasat sonunda kovanda yeterli bal yoksa arılara şekerli şurup takviyesi yapılması zaruridir. Arılar ancak şuruptan yaptığı balla, bu süreci atlatabilirler. Yani birilerinin iddia ettiği gibi asıl niyet şekerden üretilen balı insan tüketimine sunmak değildir. Ancak genelleme yaparak arıcıların indirimli şeker talebini hafife almak ve mağduriyetlerini görmezden gelmek doğru bir yaklaşım değildir.” diye konuştu.