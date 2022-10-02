5.7 milyon hektar meranın akıbeti bilinmiyor

Et ve sütteki fiyat sorunu sürerken Türkiye’nin mera varlığı da azalıyor. 1970’te 21.7 milyon hektar olan çayır ve mera alanları, 14.6 milyon hektara kadar düştü. Bu alanların da ancak 8.9 milyon hektarının sınırları belirlenebildi. 5.7 milyon hektar meranın akıbeti ise bilinmiyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; et ve sütteki fiyat sorunları devam ederken Türkiye’nin mera varlığı da azalıyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 1970’te 21.7 milyon hektar olan çayır ve mera alanlarının bugün 14.6 milyon hektara kadar düştüğünü, üstelik bu alanların da ancak 8.9 milyon hektarının sınırlarının belirlenebildiğini vurguladı.

“5.7 milyon hektar meranın akıbeti ise bilinmiyor” diyen Başevirgen, şöyle devam etti: “Hayvancılıkta yetiştirici maliyetlerinin azaltılabilmesi için, öncelikle mera alanlarının korunması ve mevcut meraların ot kalitesinin artırılması gereği hep söylense de iş uygulamaya geldiğinde ne yazık ki söylenilenlerin tersi yapılıyor. Et ve süt fiyatlarındaki aşırı yükselişin nedenlerini çok uzaklarda aramaya gerek yok. Sorun yönetimdeki bu zihniyettir” dedi.