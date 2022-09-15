Her ay 7 bin 500 esnaf kepenk kapatıyor

CHP’li Başevirgen, “TESK verilerine göre 2021 yılının ilk 8 ayında 49 bin 506 esnaf kepenk kapatırken 2022’nin ilk 8 ayında 60 bin esnaf daha kepenk kapattı. Bu, her ay 7 bin 500 esnaf demek. Aylık ortalamaları kıyasladığımızda 2022'nin ilk 8 ayında kapanan dükkan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış gösterdi. Manisa’da ise 1 Ocak- 1 Eylül 2022 tarihleri arasında bin 747 esnaf daha dükkanına kilit vurdu. “ dedi.

“ORTA DİREĞİN YIKILMASI ESNAFI DA YIKTI”

Ticaretin dönmesi ve ekonominin belli bir refahı sağlayabilmesi için orta sınıfın alım gücünün çok önemli olduğunu söyleyen Başevirgen, “Ak Parti döneminde zengin daha zengin olurken fakir daha da fakirleşti. Orta direk denilen sınıf kalmadı. Son 2 yılda yaşadığımız kriz ülkenin orta sınıfını çökertti. Orta sınıfla birlikte ona bağlı olan kesimler de çökmeye başladı. Yüksek enflasyon orta sınıfı alt kesime dahil ederken üstteki zengin kesim ise daha da zenginleşti. Ancak ticaretin dönmesi ve esnafın müşteri bulması orta sınıfın alışveriş gücünü korumasına bağlı. Çoğu esnafın müşterileri arasında bulunan orta sınıfın geliri düşünce onlara mal ve hizmet sunan esnaf da zora girdi. Gidişat kepenklerin hızla kapanmaya devam edeceğini gösteriyor.” diye konuştu.

“KOBİ’LERİN BANKALARA BORCU 1,5 TRİLYONU AŞTI, 350 BİN KOBİ TAKİPTE”

Pandemi döneminden bu yana taşıdıkları borç yükünü hafifletemeyen KOBİ’lerin bankacılık sektörüne olan borçlarının, temmuz ayında önceki aya göre 42,3 milyar lira daha artarak 1 trilyon 615 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Başevirgen, “Masraflar çevrilebilir olmaktan çıktı. Tek çareyi bankalardan kredi kullanmakta bulan KOBİ’lerin borcu, bu yılın ilk yedi aylık döneminde 484 milyar lira arttı. Bu borcun 61 milyar liralık kısmı ise KOBİ’lerin bankalara vadesinde ödeyemedikleri bu nedenle de takibe alındıkları borçlardan kaynaklanıyor. Temmuz ayı itibariyle toplam 350 bin KOBİ, ödeyemedikleri kredi borçları yüzünden bankaların icra takibinde bulunuyor.” dedi.