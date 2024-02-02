CHP’li belediye başkan adayı adaylıktan çekildi

Kaynak: AA
CHP’li belediye başkan adayı adaylıktan çekildi
CHP’den Nazilli Belediye Başkan Adayı olan Gamze Yolcu Metin adaylıktan çekildiğini açıkladı. Metin yaptığı açıklamada adaylıktan çekilmesine rağmen seçim çalışmalarında yer alacağını söyledi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde CHP’den Belediye Başkan Adayı olan Gamze Yolcu Metin adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Metin, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin genel merkezince aday gösterildiği zaman, karşılaşacağı tüm zorlukları tahmin ettiğini belirtti.

CHP’li Metin yaptığı açıklamaya şu sözlerle devam etti:

"Ancak sürece devam etmemin hem tarafıma hem de partime daha fazla zarar vereceği düşüncesiyle 31 Ocak 2024 tarihinde Genel Merkezimize üzüntüyle bu yönde bir dilekçe sundum. Kendilerine anlayışları için teşekkür ediyorum. Görevi kabul ettiğim gün, 'Gamze galiba Nazilli'ne hizmet etmen gerekiyor, silkelen ve göreve hazırlan' demiştim kendime. Fakat daha vakti gelmemiş demek ki."

Metin, adaylıktan çekilmesine rağmen sahalarda olacağını, partisinin bayrağını taşımaya devam edeceğini de ifade etti.

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