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Başkan sosyal medyadan duyurdu. CHP'li belediyeye silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanı sosyal medya hesabından belediye binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 22:03
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CHP'li belediye başkanı sosyal medya hesabından belediye binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu açıkladı

Başkan sosyal medyadan duyurdu. CHP'li belediyeye silahlı saldırı
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Hatay'ın Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, 6 Ekim tarihinde, kimliği henüz tespit edilemeyen bir zanlı tarafından belediye binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. 

Tele1'in aktardığına göre, Paylaşılan fotoğraflarda binaya çok sayıda kurşunun isabet ettiği görüldü.

Olay, 6 Ekim'de Hatay'ın Samandağ ilçe belediye binasında meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan belediye hizmet binası ile zabıta hizmet noktası kulübesine, kimliği henüz belirlemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Zabıta hizmet noktası kulübesine çok sayıda mermi isabet ederken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

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