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  • CHP'li belediye çöpleri sokağa döküyor diyen AKP'li başkana kamera şoku

CHP'li belediye çöpleri sokağa döküyor diyen AKP'li başkana kamera şoku

‘CHP’li belediye çöpleri sokağa döküyor’ diyen AKP’li başkanı kamera görüntüleri yalanladı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 14:26
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CHP'li belediye çöpleri sokağa döküyor diyen AKP'li Başkan Said Başdaş'a kamera şoku

CHP'li belediye çöpleri sokağa döküyor diyen AKP'li başkana kamera şoku
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İzmir’de AKP Konak İlçe Başkanı Said Başdaş, CHP’li Konak Belediyesi’nin ara sokaklara çöp bırakıp kaçtığını iddia etti.

AKP Konak İlçe Başkanı Said Başdaş’ın, CHP’li Konak Belediyesi’nin çöpleri Hilal Mahallesi’nde boş alana döktüğü iddiası kamera görüntüleri ile çürütüldü.

CHP’li Konak Belediyesi ilgili sokağa kamera yerleştirerek çöplerin nasıl döküldüğünü ortaya çıkardı.

Görüntülere belediye ile alakası olmayan kamyonların çöpleri boşalttığı görüldü. Belediye Başkanı Abdül Batur, suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

“TERTEMİZ SOKAĞA KAMYONLA ÇÖP DÖKÜP KAÇIYORLAR”

Görüntülerde kamyonların çöpleri sokağa getirip boşaltarak kaçtığı görüldü. Konuyla ilgili CHP’li Konak Belediyesi Başkanı Abdül Batur, belediye meclisinde kamera görüntülerini paylaşarak “Görüntülerdeki sarı minibüs 36 bin TL ceza yedi. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Tertemiz sokağa kamyonla olduğu gibi çöp döküp kaçıyorlar” dedi.

Batur, söz konusu sokağa gidip görüntüler çekerek kendisine tepki gösteren AKP Konak İlçe Başkanı Said Başdaş’ı eleştirdi.

AKP Konak İlçe Başkanı Said Başdaş, “Yapılan bir araştırmada en başarılı 4. belediye başkanı olarak gösterilen Abdül Batur, bu unvanı Hilal Mahallesini çöp depolama alanına çevirerek almış olmalı” diyerek demişti.

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Uzay Fenercioğlu
4.09.2022 15:22
Emevî, Abbasi, Safevi yönetimleri ve tarikat, mezhep çatışmaları, entrika dolu. Elbette bunun Müslümanlıkla ilgisi yok. Siyasal İslam tarihi ile ilgili. Çok da şaşmayın. Okuyun.  
 
ombudsman
4.09.2022 15:14
Şeytan işsiz kaldı bu iblislerin yüzünden.  
 
Millet
4.09.2022 15:08
Yalan dolanı bunlar alışkanlık haline getirmiş bu millet 2023’te bunlara dersini verecek  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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