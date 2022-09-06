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CHP’li belediyeye taşlı saldırı

Aydın'ın CHP’li Efeler Belediyesi binasına dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parke taşlı saldırı yapıldığı belirtildi...

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 21:59
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Aydın'da CHP’li Efeler Belediyesi'ne taşlı saldırı

CHP’li belediyeye taşlı saldırı
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Aydın'ın Efeler Belediyesinin 7 Eylül Mahallesi'nde bulunan Belediye Hizmet Binası’na dün gece saatlerinde taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Atılan parke taşları camları kırdı.

Saldırıyı Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

"ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Atay, “Dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından belediye binamıza gerçekleştirilen taşlı saldırıyı kınıyorum. Olayla ilgili şikayette bulunduk. Failin ya da faillerin en kısa sürede yakalanarak yargı karşısında hesap vermeleri için konunun takipçisi olacağız” dedi.

Saldırıyla ilgili polis olay yeri inceleme ekibi inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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